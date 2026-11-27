Pallavolo

Il coach della ErmGroup Altotevere fa il punto alla vigilia della trasferta a San Donà di Piave: priorità al risultato, il gioco con il nuovo palleggiatore ha bisogno di tempo.

di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 18:15

Quattordici punti dopo sei giornate, due in più della scorsa stagione allo stesso punto. Ma Mirko Monaldi, alla vigilia della trasferta a San Donà di Piave, la classifica preferisce guardarla poco: «Credo che la classifica abbia senso intorno alle 9-10 partite».

Il coach della ErmGroup Altotevere parte da una frase del direttore sportivo Valdemaro Gustinelli, «Non siamo ancora “belli” come vorremo», e mette in fila le priorità. «Il nostro obiettivo era ed è attualmente quello di vincere, quindi di fare bene, e allo stesso tempo di crescere in maniera graduale». Il nodo è il nuovo palleggiatore: serve tempo per stabilizzare il gioco e trovare gli equilibri. La squadra, ricorda Monaldi, solo con il Cagliari è tornata in campo con la formazione tipo dopo tre settimane.

«È ovvio, però, che sia assurdo pensare di aver risolto i problemi a due mesi dall’inizio dell’annata», aggiunge. Il sistema di gioco che i biancazzurri hanno in mente è fatto di primi tempi, pipe e cambi di velocità della palla. Nell’ultima partita qualcosa si è visto: «Abbiamo aumentato il numero dei primi tempi e delle pipe, che comunque vanno di pari passo anche con il livello di ricezione e con il momento della partita».

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Davanti c’è un mese importante, da affrontare una partita alla volta tra carichi di lavoro e turn over. Si comincia dalla Personal Time San Donà di Piave, indicata come possibile mina vagante del girone Bianco della Serie A3 Credem Banca. «Quando giocano in casa loro di alto profilo: giocano veramente bene, fanno girare la palla, tirano forte e in più sono giovani e spregiudicati, non hanno nulla da perdere».

La chiave, per Monaldi, sarà reggere l’urto in battuta: «Ci aspettiamo grande pressione sul loro servizio, quindi sappiamo che dovremo comportarci bene per limitare gli errori e per gestire le palle alte».