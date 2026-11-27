Città di Castello

Nel chiostro della primaria San Filippo un orto verticale curato da alunni e giovani della cooperativa La Rondine a Maccarello. Presentato il progetto con la dirigente Ghigi e gli assessori Guerri e Calagreti.

di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 13:45

Un orto verticale nel chiostro della scuola, da preparare, piantare, annaffiare e curare insieme. È il progetto presentato stamattina dalla Direzione Didattica 1° Circolo “San Filippo” di Città di Castello con la cooperativa La Rondine a Maccarello. A lavorarci saranno gli alunni e le alunne della primaria San Filippo e i giovani della cooperativa, seguiti dalle insegnanti.

L’idea è fare dell’orto un’occasione di collaborazione e di apprendimento pratico, puntando su partecipazione, inclusione e rispetto per l’ambiente. Alla presentazione c’erano la dirigente scolastica Silvia Ghigi, l’assessore alle Politiche sociali Benedetta Calagreti, l’assessore alle Politiche scolastiche Letizia Guerri e i presidenti delle cooperative La Rondine e La Rondine a Maccarello, Luciano Veschi e Marco Romanelli, insieme alle insegnanti del plesso e ai bambini e ragazzi coinvolti.

«Questo progetto dà concretezza alla nostra idea di scuola come comunità aperta, nella quale ciascuno possa partecipare e contribuire con le proprie capacità», ha detto Ghigi. «L’inclusione nasce anche da qui: dalla possibilità di fare insieme, sentirsi parte di una comunità e scoprire ciò che ciascuno può offrire». La dirigente spera che sia il primo passo di una collaborazione stabile, da estendere anche agli altri plessi della Direzione Didattica.

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Guerri e Calagreti hanno sottolineato il ruolo dei giovani della Rondine a Maccarello, da tempo impegnati nell’agricoltura sociale e da poco presenti con uno stand al mercato coperto. «Un plauso a tutti coloro che a vari livelli saranno al centro di questo progetto-laboratorio di buone pratiche scolastiche», hanno detto.

Veschi e Romanelli hanno invece messo l’accento sulla rete di collaborazioni che ha reso possibile il progetto. In chiusura, tutti i protagonisti hanno condiviso lo stesso messaggio: «Una scuola non è fatta solo di muri, ma delle persone che, insieme, ogni giorno la fanno crescere».