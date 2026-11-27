Cronaca

Con passamontagna e pistola ad aria compressa ha tentato di rapinare un supermercato a Pietralunga: lo hanno bloccato i titolari, poi l'arresto dei Carabinieri.

di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 09:54

Il volto era coperto da un passamontagna e in mano aveva una pistola, ma dal supermercato di Pietralunga non è riuscito a portare via niente. A bloccarlo sono stati i titolari, prima ancora che arrivassero i Carabinieri. I militari della Compagnia di Città di Castello hanno arrestato in flagranza un uomo di 51 anni, senza fissa dimora. Le accuse sono tentata rapina aggravata e lesioni personali.

L’allarme è arrivato con una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112. I Carabinieri hanno ricostruito i fatti così: l’uomo sarebbe entrato nel negozio con una pistola ad aria compressa a cui mancava il tappo rosso, quello che la distingue da un’arma vera. Avrebbe colpito uno dei titolari con il calcio della pistola e poi avrebbe cercato di prendere la borsa con l’incasso della giornata.

L’esercente ha reagito subito. Con l’aiuto di un familiare, anche lui contitolare dell’attività, è riuscito a bloccare il 51enne e a togliergli l’arma. Nella colluttazione sono rimasti lievemente feriti sia il commerciante sia l’indagato. I soldi sono stati recuperati tutti e restituiti ai proprietari.

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Dopo le formalità di rito è scattato l’arresto. Il pubblico ministero di turno della Procura di Perugia, che coordina le indagini, ha disposto che l’uomo fosse portato nel carcere di Perugia-Capanne. Lì resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria fino all’udienza di convalida.

Gli accertamenti vanno avanti. I Carabinieri stanno raccogliendo e analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Vogliono chiarire nel dettaglio come sono andate le cose e capire se nella vicenda siano coinvolte altre persone.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari. Per il principio della presunzione di innocenza, l’indagato non può essere considerato colpevole fino a una sentenza definitiva di condanna.