Televaltiberina

Questa sera alle 20.20 su Retesole (canale 11) e on demand su televaltiberina.tv nuova puntata di Tempi supplementari con Lorenzo Angelini (Madonna del Latte) e Marco Giulietti (Lama).

di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 08:23

Lorenzo Angelini del Madonna del Latte e Marco Giulietti del Lama. Sono loro gli ospiti della nuova puntata di Tempi supplementari, la trasmissione dedicata al calcio altotiberino condotta da Michele Tanzi, in onda questa sera, venerdì 27 novembre, dalle 20.30 su Retesole, canale 11.

Chi non riesce a seguirla in diretta potrà rivederla on demand su televaltiberina.tv.

Come ogni settimana la puntata passa in rassegna tutto il calcio del territorio, dalla Serie D fino alla Promozione. In studio si parte dai risultati dell’ultimo fine settimana, con il commento delle partite giocate dalle squadre altotiberine e uno sguardo alle classifiche dei vari campionati.

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Spazio poi al confronto con gli ospiti. Angelini e Giulietti porteranno il punto di vista di due realtà del calcio locale, con le loro valutazioni sul momento delle rispettive squadre e sull’andamento della stagione.

La parte finale della trasmissione è dedicata al prossimo turno: le sfide in programma nel weekend, gli incroci più interessanti e le partite che possono pesare in testa e in coda alle classifiche.

Tempi supplementari va in onda ogni settimana su Retesole e resta disponibile sulla piattaforma on demand di Televaltiberina, per chi vuole recuperare la puntata nei giorni successivi.