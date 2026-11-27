Città di Castello

di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 06:24

Si apre il programma di «Natale in città» con la Mostra Internazionale di Arte Presepiale, il videomapping sul palazzo comunale e le luminarie del centro storico. Iniziative fino al 6 gennaio.

Città di Castello si prepara a vestirsi a festa. Sabato 28 novembre il centro storico darà ufficialmente il via al Natale, con una giornata ricca di appuntamenti, tra luci, musica, presepi e attrazioni dedicate soprattutto ai bambini e alle famiglie.

È il primo fine settimana di «Natale in città 2026-2027», il calendario promosso dal Comune in collaborazione con il Consorzio Pro-Centro e le associazioni del territorio, che accompagnerà cittadini e visitatori fino al 6 gennaio.

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Si comincia alle ore 11, nella Basilica Cattedrale di piazza Gabriotti, con l’inaugurazione della 25ª Mostra Internazionale di Arte Presepiale. Circa 150 opere racconteranno le diverse tradizioni artigianali italiane, con una sezione interamente dedicata ai presepi napoletani. L’esposizione resterà aperta fino al 10 gennaio.

Nel pomeriggio, alle 16 in largo Gildoni, aprirà la pista di pattinaggio su ghiaccio, una delle attrazioni più attese del periodo natalizio.

Alle 17.30 in piazza Gabriotti sarà la volta di «Emozioni di luce al centro», lo spettacolo di videomapping che trasformerà la facciata del palazzo comunale in un grande schermo animato da immagini e musica.

Le proiezioni, previste ogni sera al tramonto, comprenderanno anche un omaggio agli ottant’anni dal primo voto delle donne nel 1946, ricordando una tappa importante della storia democratica italiana.

Alle 18, in piazza Matteotti, arriverà il momento dell’accensione delle luminarie natalizie. Quest’anno le installazioni luminose interesseranno un’area particolarmente ampia del centro, raggiungendo anche il quartiere San Giacomo, via San Florido e via Marconi.

Ad accompagnare la cerimonia ci saranno la banda e le majorette dell’Associazione Filarmonica di Lama.

Le vie e le piazze saranno arricchite anche da piccoli allestimenti verdi, mentre la filodiffusione proporrà i grandi classici natalizi alternati ai brani di circa trenta artisti locali, tra cantanti, cori e interpreti, che hanno aderito all’iniziativa musicale promossa dal Comune.

La giornata si concluderà alle 18.30, lungo corso Vittorio Emanuele, con l’inaugurazione della Casa di Babbo Natale, pronta ad accogliere i bambini con animazioni e iniziative dedicate. La struttura resterà aperta nei fine settimana fino al 24 dicembre.

Una giornata pensata per riportare le famiglie nelle piazze e nelle vie cittadine, sostenere le attività commerciali e dare inizio a un mese di appuntamenti che coinvolgeranno anche le frazioni.

Il Natale di Città di Castello partirà dunque sabato 28 novembre, con cinque momenti principali: alle 11 i presepi, alle 16 la pista di pattinaggio, alle 17.30 il videomapping, alle 18 le luminarie e alle 18.30 la Casa di Babbo Natale.