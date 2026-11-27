Città di Castello

di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 06:29

Da venerdì 27 a domenica 29 novembre, la Biblioteca Carducci ospita la prima fiera dell’editoria indipendente dell’Alta Umbria. In programma presentazioni, incontri con gli scrittori e appuntamenti dedicati alla poesia.

Tre giorni per incontrare gli autori, conoscere nuove pubblicazioni e riscoprire il valore dei libri. Prende il via oggi, venerdì 27 novembre, a Città di Castello, «Il Luogo dei Libri», la prima Fiera degli Autori e dell’Editoria Indipendente dell’Alta Umbria.

L’appuntamento è a Palazzo Vitelli a San Giacomo, sede della Biblioteca Comunale Carducci, dove fino a domenica 29 novembre si alterneranno scrittori, editori e protagonisti del mondo culturale.

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La manifestazione è promossa da LuoghInteriori, in collaborazione con la Federazione Unitaria Italiana Scrittori (FUIS), con il patrocinio del Comune di Città di Castello e della Camera di Commercio dell’Umbria.

Venerdì 27 novembre

L’inaugurazione è prevista alle ore 15 nel chiostro della biblioteca, con gli interventi dell’assessore comunale alla Cultura Michela Botteghi, del presidente della FUIS Antonio Natale Rossi e del direttore generale di LuoghInteriori Antonio Vella.

Alle 16, nella Sala 22, sarà presentato il libro Il terrorismo iconografico nella società dello spettacolo di Luca Sarcoli, con la partecipazione di Cristina Parbuono.

Alle 17.30, nella Sala Paolo Rossi Monti, spazio al volume Ciao padrone. Storia d’amore e passione politica di Brunello Castellani. All’incontro parteciperanno il senatore Walter Verini, Luciano Bacchetta, Alice Forasiepi, Vanda Scarpelli e Dario Pellegrini.

Sabato 28 novembre

Il programma riprenderà alle 10.30 nel chiostro, con China su carta, alla ricerca di sintesi e stile di Francesco Gaggia, a cura di Francesco Gaggia Comics.

Alle 11.30, nella Sala 22, sarà presentato Quando il grigio divenne colore di Gaetano De Franceschi, a cura di Giaconi Editore.

Nel pomeriggio, alle 16, appuntamento con Sull’origine del male e la crisi dei secoli di Nevio Capodagli, che dialogherà con l’editore Antonio Vella.

Alle 17.30, nella Sala Paolo Rossi Monti, l’incontro La parola condivisa – Poesia, libri e comunità riunirà otto poeti: Alessia Alessi, Angela Ambrosini, Maria Antonella D’Agostino, Italo Landrini, Stefano Lenzi, Nadia Mattioli, Antonella Mei e Ambra Mereu Boy. Le letture saranno affidate a Silvia Bardascini, con interventi musicali al violino di Alessia Monacelli.

Domenica 29 novembre

La giornata conclusiva si aprirà alle 10.30, nella Sala 22, con la presentazione di Eingedenken. Ricordo del futuro di Corrado Portelli, insieme all’editore Antonio Vella.

Alle 11.30 sarà la volta di L’Amicizia di Tito Fortuni, in un incontro con i curatori Giuseppe Fortuni e Guelfo Guelfi e con Bruno Corà, presidente della Fondazione Burri Palazzo Albizzini.

La fiera rappresenta una nuova occasione per valorizzare la tradizione editoriale di Città di Castello, dando spazio anche a realtà indipendenti e ad autori che trovano in queste iniziative un’opportunità di incontro diretto con il pubblico.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dal 27 al 29 novembre a Palazzo Vitelli a San Giacomo, sede della Biblioteca Comunale Carducci di Città di Castello.