Valtiberina

di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 06:11 · aggiornato 27 Novembre, 07:42

Nel 2026 registrate 450 telefonate e 401 colloqui. Il tavolo di monitoraggio di Città di Castello rilancia l’impegno: più prevenzione nelle scuole, sostegno alle donne e collaborazione stabile tra istituzioni e associazioni.

Cinquantadue nuove donne prese in carico, 450 telefonate e 401 colloqui. Sono i numeri del Centro Antiviolenza Medusa di Città di Castello relativi al 2026, presentati durante la riunione del tavolo di monitoraggio contro la violenza sulle donne, che si è svolta mercoledì 25 novembre nella sede comunale.

Dati in aumento rispetto all’anno precedente, che raccontano quanto il fenomeno sia presente anche nell’Alta Valle del Tevere. Ma che, secondo gli operatori, possono indicare anche una maggiore consapevolezza e la crescente disponibilità delle donne a chiedere aiuto.

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Il tavolo, nato nel 2021 su iniziativa dell’amministrazione comunale, riunisce istituzioni, forze dell’ordine, sanità, scuole, sindacati, associazioni e professionisti. Dopo cinque anni di attività, dall’incontro è arrivata una decisione condivisa: rendere ancora più costante il lavoro della rete durante tutto l’anno, senza limitare il confronto all’appuntamento del 25 novembre.

«Il tavolo di monitoraggio in questi anni ha lavorato tanto e bene, con serietà e responsabilità, non tralasciando alcun aspetto della violenza», ha sottolineato l’assessore alle Pari Opportunità Letizia Guerri, insieme alle colleghe Benedetta Calagreti e Michela Botteghi.

Uno dei risultati raggiunti riguarda il sostegno all’autonomia economica delle donne. Il protocollo avviato nel 2023 per favorire l’inserimento lavorativo delle vittime di violenza ha permesso, nel 2026, di attivare percorsi di sostegno per quattro donne.

Nel frattempo è stata ampliata anche la presenza del Centro Antiviolenza sul territorio, con l’apertura dello sportello di Umbertide, pensato per rendere più accessibile il servizio a chi vive lontano da Città di Castello.

La prevenzione nelle scuole sarà una delle priorità dei prossimi mesi. Negli istituti Alighieri-Pascoli e Alberto Burri sono già partiti percorsi di educazione al rispetto, al consenso e al riconoscimento dei comportamenti di controllo e possesso nelle relazioni.

Un lavoro che si aggiunge alla formazione rivolta agli insegnanti e alle attività di ascolto promosse negli istituti superiori. Il prossimo passo sarà coinvolgere anche le associazioni sportive, per raggiungere i giovani al di fuori dell’ambiente scolastico.

Durante il confronto, durato circa due ore, sono emerse anche alcune difficoltà. La principale riguarda la mancanza di finanziamenti strutturali e pluriennali, necessari per garantire continuità ai servizi e programmare interventi a lungo termine.

Un’altra questione riguarda ciò che accade dopo l’uscita da una situazione di violenza. Per molte donne, soprattutto quando ci sono figli, il percorso verso una nuova autonomia richiede sostegno economico, abitativo e sociale. Su questo fronte il tavolo intende lavorare a nuove soluzioni condivise.

Alla riunione hanno partecipato, tra gli altri, il dirigente del Commissariato di Città di Castello Adriano Politano, il comandante della Compagnia dei Carabinieri Massimiliano Croce, rappresentanti dell’USL Umbria 1 e dell’ospedale tifernate, la responsabile del Centro Medusa Veronica Baldoni e l’assessore alle Pari Opportunità di San Giustino Loretta Zazzi.

Il bilancio dei cinque anni mostra anche una crescita delle risorse regionali destinate ai servizi del territorio, con le linee di finanziamento passate da una nel 2021 a cinque nel 2026.

Resta però la consapevolezza che il lavoro da fare è ancora molto. L’obiettivo condiviso è rafforzare una rete capace non soltanto di intervenire nelle emergenze, ma anche di accompagnare le donne nel percorso verso una vita libera dalla violenza.

Il Centro Antiviolenza Medusa è contattabile gratuitamente, 24 ore su 24, al numero 353 4164699. Resta disponibile anche il numero nazionale antiviolenza e antistalking 1522.