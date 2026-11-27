Città di Castello

di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 06:05

Mercoledì 2 dicembre alle 18 al CVA l’iniziativa promossa da Persona&Persone e dal Circolo Burraco. Interverrà il dottor Alberto Trequattrini, responsabile del Centro Disturbi Cognitivi dell’USL Umbria 1.

Quando arriva una diagnosi di malattia neurodegenerativa, a cambiare non è soltanto la vita di chi ne è colpito, ma spesso anche quella dell’intera famiglia. Ci sono nuove difficoltà da affrontare, domande alle quali trovare risposta e la necessità di capire a chi rivolgersi per ricevere assistenza.

Proprio per offrire informazioni e occasioni di confronto, mercoledì 2 dicembre alle ore 18, al CVA di Trestina, si terrà l’incontro «Accendi la mente. Conoscere e prevenire le malattie neurodegenerative».

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L’iniziativa è promossa dall’associazione Persona&Persone, in collaborazione con il Circolo Burraco di Trestina, e si rivolge ai cittadini, alle famiglie e a chi ogni giorno si prende cura di persone che convivono con queste patologie.

A intervenire sarà il dottor Alberto Trequattrini, responsabile del Centro Disturbi Cognitivi dell’USL Umbria 1, che affronterà alcuni aspetti fondamentali: l’importanza di riconoscere tempestivamente i segnali di una possibile malattia, i nuovi approcci terapeutici e le possibilità di assistenza offerte dai servizi del territorio.

Particolare attenzione sarà dedicata anche ai caregiver, familiari e persone che assistono quotidianamente i pazienti e che, spesso, hanno bisogno a loro volta di sostegno, orientamento e ascolto.

L’incontro sarà presentato e coordinato da Roberta Zati, vicepresidente dell’associazione Persona&Persone, e Massimo Mariangeli, componente del consiglio direttivo del Circolo Burraco di Trestina.

Al termine degli interventi ci sarà spazio per le domande del pubblico, con la possibilità di confrontarsi direttamente con lo specialista.

Un appuntamento che vuole portare informazioni utili vicino alle persone, perché conoscere queste malattie e sapere quali servizi sono disponibili può aiutare le famiglie ad affrontare con maggiore consapevolezza un percorso spesso difficile.

L’appuntamento è per mercoledì 2 dicembre alle ore 18 al CVA di Trestina.