Città di Castello

di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 06:17

Dalla prima fiera dell’editoria indipendente all’accensione del Natale, passando per mostre, incontri con gli autori e visite al patrimonio storico cittadino.

Un fine settimana ricco di appuntamenti a Città di Castello, con iniziative dedicate alla cultura, alla storia, all’arte e all’intrattenimento. Da oggi, venerdì 27 novembre, fino a domenica 29, la città propone un calendario che coinvolgerà biblioteche, musei, palazzi storici e teatro, con l’avvio anche delle iniziative natalizie.

Venerdì 27 novembre

Si comincia alle 15, a Palazzo Vitelli a San Giacomo, sede della Biblioteca Carducci, con l’inaugurazione de «Il Luogo dei Libri», la prima fiera degli autori e dell’editoria indipendente dell’Alta Umbria. L’iniziativa, organizzata da LuoghInteriori in collaborazione con la FUIS, riunirà editori provenienti da Umbria, Toscana, Marche ed Emilia-Romagna, con presentazioni, incontri e momenti di confronto. La fiera resterà aperta venerdì fino alle 19, sabato dalle 10 alle 19 e domenica dalle 10 alle 13.

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Alle 17, nella Sala 17 della Biblioteca Carducci, appuntamento con «Ispirati alla Pace», nell’ambito del festival UNICEF «Una luce sui diritti». Ombretta Rubechi, dell’associazione Librifattiamano di Pieve Santo Stefano, parlerà del valore della lettura per i bambini. Previste anche letture a cura dei volontari LaAV.

Sabato 28 novembre

Alle 11, nella cripta della Basilica Cattedrale, sarà inaugurata la 25ª Mostra Internazionale di Arte Presepiale, con circa 150 opere provenienti da diverse regioni italiane. L’esposizione, inserita nel programma «Natale in città», comprenderà anche una sezione dedicata ai presepi napoletani e un omaggio a Sandro Epi. La mostra resterà aperta fino al 10 gennaio 2027.

Alle 17.30, in piazza Gabriotti, spazio a «Emozioni di Luce al Centro», con il videomapping sulla facciata del Palazzo Comunale. Tra le immagini proiettate ci saranno anche quelle dedicate agli ottant’anni dal primo voto delle donne a Città di Castello, avvenuto il 24 marzo 1946.

Alle 18, a Palazzo del Podestà, sarà inaugurata «Unknown – Quando il surreale diventa reale», mostra personale del fotografo e designer austriaco Alex Koban. L’esposizione resterà visitabile fino al 15 dicembre.

Domenica 29 novembre

Alle 16.30, all’Auditorium San Giovanni Decollato, sarà presentato il volume «Origini delle chiese e dei monasteri di Città di Castello», tratto dal manoscritto settecentesco di don Alessandro Certini. Un documento che permette di ricostruire il patrimonio religioso e artistico della città prima del terremoto del 1789. Interverranno don Andrea Czortek, Paolo Bocci e Luciano Vanni.

Sempre alle 16.30, nella Sala Rossi Monti della Biblioteca Carducci, è prevista la proiezione gratuita del film «Timbuktu» di Abderrahmane Sissako, nell’ambito della rassegna «Al cinema in Biblioteca».

Dalle 17 alle 19, la Libreria Paci di piazza Matteotti aprirà le porte del proprio archivio storico per una visita guidata organizzata dal Gruppo FAI di Città di Castello. Un percorso tra documenti, pubblicazioni e testimonianze dell’attività editoriale cittadina, con materiali che risalgono al 1926. Le visite saranno condotte da Enrico Paci, con turni ogni mezz’ora e prenotazione obbligatoria sul portale FAI.

Alle 18, nella Sala degli Stucchi di Palazzo Bufalini, appuntamento con Michele Fioroni, che presenterà il romanzo «Il bevitore di tè», una storia tra spionaggio e geopolitica. A dialogare con l’autore saranno Raoul Ranieri e Andrea Lignani Marchesani, con la moderazione della giornalista Cristina Crisci.

Sempre alle 18, al Teatro comunale degli Illuminati, andrà in scena «Al Cavallino Bianco», operetta proposta dalla Compagnia Italiana di Operette, con la regia e le coreografie di Maria Teresa Nania.

Domenica la Pinacoteca Comunale ospiterà inoltre l’apertura di «Alfa 39 e Nuovi Diagrammi», nuovo appuntamento del ciclo dedicato a Nuvolo nel centenario della nascita dell’artista tifernate.

Le mostre da visitare

Durante il fine settimana sarà possibile visitare anche la mostra «Bepi Romagnoni. 2 piani» alla Pinacoteca Comunale, aperta fino al 17 gennaio 2027, e «Atelier di Serigrafia. Edizioni A.E.I.U.O. e Contrappunti», dedicata al lavoro di Nuvolo.

Alla Tipografia Grifani-Donati, in corso Cavour, prosegue invece «Pinocchio e I Promessi Sposi in linoleumgrafia», esposizione dedicata alle illustrazioni di Benito Albi Bachini e Aldo Riguccini, legate alla storia della Libreria Editrice Paci.

Tre giornate che offriranno occasioni per conoscere meglio la storia di Città di Castello, incontrare autori e artisti e vivere il centro cittadino attraverso le tante iniziative organizzate dalle realtà culturali del territorio.