Città di Castello

di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 06:21

Giovedì 3 dicembre alle 20.30 il cantautore e pianista ripercorrerà la propria carriera, dagli esordi al Terzo Cerchio ai palcoscenici internazionali. Con lui musicisti che hanno collaborato con Mina, Vasco Rossi, Bocelli e Max Pezzali.

Dai primi concerti nello storico pianobar Terzo Cerchio ai grandi palcoscenici europei. Per Giovanni Costello quello di giovedì 3 dicembre sarà un ritorno particolare. Il cantautore e pianista, che da anni vive a Città di Castello, salirà sul palco del Teatro degli Illuminati alle ore 20.30 per una serata dedicata alla sua storia musicale.

Un concerto che avrà anche il sapore di un ritorno a casa, dopo una carriera che lo ha portato a esibirsi soprattutto in Germania, Austria e Svizzera, ma anche in Russia.

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Costello, interprete dalla voce calda e dallo stile che mescola jazz, swing, soul e canzone italiana, ha partecipato alla prima edizione di The Voice of Germany e ha inciso due album con la prestigiosa SWR Big Band, formazione jazz tedesca conosciuta a livello internazionale.

Per questo appuntamento ha voluto accanto a sé una band composta da musicisti con importanti esperienze nella discografia italiana.

La direzione musicale sarà affidata a Nicolò Fragile, pianista e arrangiatore che ha collaborato con artisti come Mina, Vasco Rossi, Eros Ramazzotti e Renato Zero. Al basso ci sarà Marco Mariniello, da anni impegnato anche nei tour di Max Pezzali, mentre alla batteria salirà Francesco Corvino, che vanta collaborazioni con Andrea Bocelli e il produttore David Foster. Alla chitarra Luca Meneghello, musicista che ha preso parte anche a numerose incisioni discografiche di Mina.

Non mancheranno gli ospiti speciali: Fabio Battistelli al clarinetto, Fulvio Falleri al sassofono, Arianna e Marco Gavarini.

La scaletta sarà una sorta di racconto in musica, con brani che hanno accompagnato le diverse fasi della carriera di Costello, comprese le composizioni del progetto discografico «True Italian Stories» e alcune riletture dei grandi classici della canzone italiana.

«Suonare e cantare al Teatro degli Illuminati ha per me un significato profondo e speciale», racconta l’artista. «Città di Castello è la mia casa, il luogo in cui risiedo, a cui sono profondamente legato e dove tutto è iniziato tanti anni fa nello storico pianobar Terzo Cerchio».

Un legame che rende questa serata diversa dalle altre.

«Dopo aver portato le canzoni italiane in giro per l’Europa, questa sarà l’occasione per ripercorrere insieme tutta la mia storia musicale, chiudendo un cerchio ideale», aggiunge Costello.

L’appuntamento è per giovedì 3 dicembre alle ore 20.30 al Teatro degli Illuminati di Città di Castello, in via Bufalini 4. L’apertura delle porte è prevista alle 19.30.

I biglietti sono disponibili in prevendita online sulla piattaforma Eventbrite. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito giovannicostello.com.