di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 20:45

I Boys Lama, la tifoseria del Lama Calcio, intervengono dopo gli insulti a sfondo razzista dei giorni scorsi. Lo fanno con un comunicato ufficiale scritto a nome di tutto il gruppo e diffuso da Lorenzo Veschi. Prendono le distanze in modo netto, senza lasciare spazio a interpretazioni.

Il passaggio centrale è diretto. «La nostra tifoseria si dissocia categoricamente da qualsiasi forma di razzismo, discriminazione e insulto legato al colore della pelle o alle origini di una persona», scrivono i Boys.

Il comunicato non entra nel dettaglio degli episodi. Serve a tracciare un confine. Da una parte c’è il tifo, fatto di appartenenza e di attaccamento alla maglia. Dall’altra ci sono comportamenti che, per i tifosi, con il calcio non c’entrano niente. «Non accettiamo che la passione per i nostri colori venga utilizzata come giustificazione per comportamenti che nulla hanno a che vedere con il tifo», si legge.

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La rivalità resta, anche quella accesa. I Boys la rivendicano apertamente, ma separano il confronto sugli spalti e sul campo dall’odio e dalla discriminazione. E chiedono che i gesti di pochi non ricadano su tutto il gruppo: «Non permetteremo che il comportamento di singoli venga associato all’intera tifoseria, né che episodi di questo genere mettano in discussione la nostra identità».

Poi la frase che riassume il senso del documento: «Si può essere rivali, si può essere avversari, si può lottare per i propri colori. Ma il razzismo non farà mai parte del nostro modo di vivere il calcio».

In chiusura i Boys Lama definiscono la loro posizione «chiara, ferma e senza compromessi».