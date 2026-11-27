Cultura

Aperte le iscrizioni alla quarta edizione del Concorso di Poesia "Marco Gennaioli" per gli studenti delle superiori dell'Alta Valle del Tevere. Premi da 500, 300 e 200 euro.

di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 17:15

Sono aperte le iscrizioni alla quarta edizione del Concorso di Poesia “Marco Gennaioli”, riservato agli studenti delle superiori dell’Alta Valle del Tevere toscana e umbra. La partecipazione è gratuita: entro l’8 aprile 2027 bisogna inviare da una a tre poesie, insieme alla scheda di iscrizione, all’indirizzo info@fondazionemarcogennaioli.org.

Il concorso è promosso dall’omonima Fondazione con il patrocinio del Comune di Sansepolcro, che nei giorni scorsi ha comunicato formalmente l’avvio dell’edizione a tutti gli istituti secondari di secondo grado della Valtiberina toscana e dell’Alto Tevere umbro.

L’obiettivo resta riscoprire il valore artistico e formativo della poesia. Gli organizzatori spiegano: «Oggi le emozioni sono sempre più spesso compresse entro gli spazi ridotti e superficiali dei reel o dei post». E aggiungono: «L’esercizio poetico diventa così una vera e propria pratica formativa: educa all’ascolto di sé, alla lentezza, alla responsabilità della parola».

Una giuria valuterà i testi in forma anonima. Ai primi tre classificati andranno rispettivamente 500, 300 e 200 euro. La premiazione si terrà sabato 8 maggio alle 11 nella Sala consiliare del Comune di Sansepolcro, dove ogni partecipante riceverà il volume con tutti i componimenti arrivati.