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di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 13:30

Oggi, venerdì 27 novembre, alle 17.30 un appuntamento promosso dalle associazioni femminili dell’Alta Valle del Tevere. Psicologi, esperti e professionisti a confronto sulla prevenzione della violenza e sulla sicurezza personale.

Riconoscere una situazione di pericolo, sapere come affrontarla e conoscere i propri diritti. Sono temi che riguardano la vita quotidiana e che diventano ancora più importanti quando si parla di violenza sulle donne.

Oggi, venerdì 27 novembre, alle ore 17.30, il Museo del Tabacco di San Giustino ospiterà l’incontro «Sicurezza è libertà – Riconoscere il rischio, conoscere i propri diritti, costruire protezione».

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L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Inner Wheel Club di Città di Castello, Inner Wheel Club di Sansepolcro, Soroptimist International Club Sansepolcro e FIDAPA – Sezione Alta Valle del Tevere, che hanno scelto di unire le forze per promuovere una maggiore consapevolezza sul tema della sicurezza e della tutela delle donne.

L’appuntamento, patrocinato dai Comuni di San Giustino, Città di Castello e Sansepolcro, affronterà la questione da diversi punti di vista, mettendo insieme competenze psicologiche, giuridiche e strumenti di difesa personale.

Interverranno la psicologa Cecilia Romano, il maestro Michele Ceccattini, esperto di arti marziali, l’avvocato Luca Ceccattini e Lorenza Scateni, coordinatrice tecnica della Zona Sociale 1.

A moderare l’incontro sarà Loretta Zazzi, assessora alle Pari Opportunità del Comune di San Giustino.

I saluti istituzionali saranno affidati alla stessa Zazzi e alle assessore Letizia Guerri del Comune di Città di Castello e Valeria Noferi del Comune di Sansepolcro.

Non mancherà uno spazio dedicato all’arte, con il contributo musicale della maestra Laureta Cuku Hodaj e le esibizioni dei danzatori del Consorzio Castello Danza.

L’obiettivo è offrire informazioni utili e strumenti per riconoscere comportamenti e situazioni di rischio, ricordando che la libertà passa anche dalla possibilità di sentirsi protette e di sapere a chi chiedere aiuto.

L’appuntamento è oggi, venerdì 27 novembre, alle ore 17.30 al Museo del Tabacco, in viale Toscana 5 a San Giustino. L’ingresso è libero.