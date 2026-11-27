Cronaca

di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 10:33

Ottantasei studenti delle classi quarte dell’Istituto tecnico economico “F. Scarpellini” di Foligno hanno passato una mattinata con i carabinieri per parlare di violenza di genere. L’incontro, nell’aula magna della sede di via Ciro Menotti, è stato organizzato dalla Compagnia di Foligno insieme alla Diocesi, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

I militari hanno spiegato ai ragazzi le leggi italiane e gli strumenti per prevenire e contrastare gli abusi. Molto spazio è andato ai comportamenti che precedono le aggressioni: la manipolazione emotiva, il controllo, l’isolamento, la dipendenza affettiva. L’obiettivo era aiutare i giovani a riconoscere per tempo i primi segnali d’allarme.

Si è parlato anche di come i comportamenti violenti possano crescere, della difficoltà delle vittime nel chiedere aiuto e dell’importanza di intervenire presto. Nell’ultima parte i carabinieri hanno illustrato come proteggono le persone a rischio, come contattare le forze dell’ordine in sicurezza e cosa succede dopo, quando il caso passa all’autorità giudiziaria. L’incontro si è chiuso con le domande degli studenti.