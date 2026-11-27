Città di Castello

Giovedì 3 dicembre alla biblioteca Carducci la presentazione di “A Città di Castello… Si sogna ancora nonostante tutto”. Dal 1° dicembre le iscrizioni al secondo quadrimestre.

di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 10:16

Un libro scritto a più mani dai lettori dell’Unitre tifernate, con il ricavato destinato in beneficenza. Giovedì 3 dicembre alle 16, nella sala “Rossi Monti” della biblioteca Carducci, l’Università della Terza Età di Città di Castello presenta “A Città di Castello… Si sogna ancora nonostante tutto”, il volume curato dal Club della lettura guidato dalla professoressa Teresa Gambuli.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. A condurlo sarà la presidente dell’Unitre, Nadia Marconi; interverranno i professori Franco Ciliberti e Alvaro Tacchini. Il libro raccoglie gli scritti dei componenti del club e sarà distribuito con un’offerta di 10 euro: la cifra raccolta andrà all’Oratorio PerDiQua Odv di Cerbara.

Iscrizioni al secondo quadrimestre

Dal 1° dicembre si aprono le iscrizioni ai corsi del secondo quadrimestre (per l’acquagym dal 2 dicembre). Le lezioni partiranno il 7 gennaio.

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Il cinema del mercoledì

Dopo il progetto sul cinema del Neorealismo, che ha coinvolto studenti e studentesse del liceo “Plinio il Giovane”, la rassegna prosegue tutti i mercoledì alle 16 al Nuovo Cinema Castello. Le proiezioni sono riservate in primo luogo ai soci, ma aperte a tutti con biglietto a 5 euro; il titolo viene comunicato ogni settimana via mail.

Si è chiuso intanto il percorso “Donne nella storia”: dopo tre incontri in sede, giovedì 26 novembre i partecipanti sono andati in visita a Torrechiara e San Secondo Parmense.

Il programma della settimana

Lunedì 30 novembre: acquagym (ore 9 e 10), tai chi (9), disegno e pittura (10.30), Club della lettura (15.30).

Martedì 1° dicembre: acquagym (9, 10 e 11), educazione motoria (9, 10 e 11), A.F.A. (15, 16 e 17), inglese 1° livello (15) e 2° livello (16), spagnolo (15).

Mercoledì 2 dicembre: avviamento al pilates (9 e 10), tai chi (15), film al Nuovo Cinema Castello (16).

Giovedì 3 dicembre: acquagym (9 e 10), educazione motoria (9, 10 e 11), presentazione del libro in biblioteca (16).

Venerdì 4 dicembre: acquagym (9, 10 e 11), A.F.A. (9, 10 e 11), “La poesia è accessibile a tutti?” con Piero Taverniti e “Umbri semisconosciuti” con Massimo Natali (15), cittadinanza digitale con Romano Vibi (16.30).