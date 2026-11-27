Città di Castello, il Baskin Tiferno invita tutti al palazzetto: domenica una partita all’insegna dell’inclusione
Appuntamento il 29 novembre alle 15.30 con il Baskin Tiferno Blu Royal. Un pomeriggio di sport aperto alle famiglie, per condividere il piacere di giocare insieme.
Una partita di basket, ma soprattutto un’occasione per stare insieme e vivere lo sport senza barriere. Domenica 29 novembre, alle ore 15.30, il palazzetto di Città di Castello ospiterà un appuntamento con il Baskin Tiferno Blu Royal, che invita tutta la cittadinanza a partecipare.
L’iniziativa, presentata con lo slogan «Partita in famiglia», vuole avvicinare il pubblico a una disciplina sportiva che mette al centro la partecipazione e la collaborazione.
Il baskin, nato dall’incontro tra basket e inclusione, permette a persone con differenti abilità di giocare nella stessa squadra, grazie a regole pensate per valorizzare il contributo di ciascuno.
Un modo di intendere lo sport nel quale il risultato conta, ma conta altrettanto la possibilità di sentirsi parte di un gruppo, condividere emozioni e costruire amicizie.
Il messaggio scelto dal Baskin Tiferno per invitare il pubblico è semplice: «Venite a vedere l’effetto che fa la felicità».
Un invito rivolto alle famiglie, ai giovani e a tutti gli appassionati di sport, per conoscere da vicino una realtà che attraverso la pallacanestro promuove integrazione, rispetto e partecipazione.
L’appuntamento è per domenica 29 novembre alle ore 15.30 al palazzetto di Città di Castello.
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