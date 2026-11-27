Città di Castello

Città di Castello, Anna Maria Farabbi ha chiuso la quarta edizione del Circolo della Poesia con «La casa degli scemi e gli scemi». Nel 2027 la quinta edizione.

di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 12:45

È stata Anna Maria Farabbi a chiudere la quarta edizione del Circolo della Poesia di Città di Castello. Giovedì 26 novembre, nel nono e ultimo appuntamento del programma, la poetessa ha presentato «La casa degli scemi e gli scemi» (Piedimosca e Al3vie Editori, 2026). Con lei ha dialogato la giornalista Anna Lia Sabelli Fioretti, già capo servizio cultura e spettacoli del Corriere dell’Umbria.

Il libro nasce dalla richiesta di ripubblicare «la casa degli scemi», ormai fuori catalogo. «Ho accolto questo invito. Di più. Ho creato una nuova opera che la continua», ha spiegato l’autrice. Al canto di Bruno, maestro ambulante anarchico travolto dalla Prima guerra mondiale e recluso in una struttura psichiatrica militare, si affianca una nuova parte in italiano e in dialetto umbro. È dedicata a figure di resistenza, libertà e cura: Louise Michel, Etty Hillesum, Lorenzo Milani, Martin Luther King, Alexander Langer e Franco Basaglia.

Alla domanda della giornalista «Ma chi sono gli scemi?», la risposta è stata: «Sono coloro che rifiutano la logica della sopraffazione e custodiscono la dignità della vita». Farabbi ha poi letto al pubblico alcuni passi in prosa e alcune poesie.

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In sala c’erano anche gli studenti del Liceo statale “Plinio il Giovane”, presenti a tutti gli appuntamenti del programma, che hanno dialogato con l’autrice.

I saluti sono stati portati dal vicepresidente del Circolo, l’avvocato Pietro Paolieri, che ha ringraziato i presenti e ha sottolineato come tutti gli incontri siano stati molto seguiti. Tra il pubblico anche il tesoriere Giovanni Pambianco e numerosi soci, tra cui Matteo Campanelli. Ad aprire e chiudere la serata è stata la curatrice del programma Catia Cecchetti. Ha ringraziato tutti i partecipanti di un’edizione che ha creato collegamenti culturali con più comuni del territorio, compreso quello di Perugia da cui proviene l’autrice.

Il Circolo della Poesia tornerà nel 2027 con la quinta edizione. Prima però, da dicembre 2026 a marzo 2027, ci saranno Le Domeniche del Circolo, anche queste alla quinta edizione. Il programma sarà presentato a breve.