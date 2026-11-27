Città di Castello

Comprato nel 2022 per quasi 109mila euro, mai usato e ora in vendita a 70mila: Leveque e Rossi (FdI) chiedono chiarezza su Sogepu e sul ruolo del Comune.

di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 11:45

Comprato nel 2022 per quasi 109mila euro, mai utilizzato e ora rimesso sul mercato con una base di vendita di 70mila. È la vicenda dell’immobile di via Marconi 19 a Città di Castello, acquistato da Sogepu. Emerge dalla documentazione acquisita dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Riccardo Leveque ed Elda Rossi con un accesso agli atti. Sul caso il gruppo consiliare ha presentato un’interrogazione.

La cifra complessiva, iscritta a bilancio per 108.900 euro, è composta da 98mila euro di prezzo d’acquisto e da 10.800 euro di oneri accessori tra imposte e spese notarili. La base di vendita è quindi inferiore di 28mila euro al prezzo originario, senza considerare le spese sostenute e i costi di mantenimento.

«Perché è stato acquistato? Chi ha verificato la convenienza dell’operazione? Come si è potuto spendere quasi 109.000 euro per un bene mai utilizzato per i fini per i quali era stato acquistato?», chiedono Leveque e Rossi. Per loro l’episodio «pone seri interrogativi sulle valutazioni economiche e gestionali compiute da SOGEPU in questa specifica vicenda».

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Domande che i consiglieri definiscono inevitabili, soprattutto davanti a una partecipata che oggi presenta una situazione debitoria particolarmente rilevante. «Chi doveva vigilare? Il Comune, socio pubblico di maggioranza, dov’era mentre venivano assunte queste decisioni?». Per Leveque e Rossi è doveroso verificare se ci siano state altre operazioni meritevoli di approfondimento sotto il profilo dell’efficienza e della tutela del patrimonio societario.

«Non basta oggi mettere in vendita un immobile e voltare pagina. Occorre fare piena luce sulle scelte del passato e sulle eventuali responsabilità», affermano. Secondo i due consiglieri, se la gestione è stata caratterizzata da scarsa prudenza nell’impiego delle risorse pubbliche, è arrivato il momento che gli organi competenti chiariscano le responsabilità politico-amministrative e gestionali. «I cittadini non possono continuare a pagare il prezzo di decisioni sbagliate».