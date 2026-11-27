Cronaca

di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 10:33

Un giovane di 22 anni trovato con una dose di cocaina e una di hashish, e multe per quasi duemila euro. È il bilancio del servizio straordinario di controllo dei carabinieri della Compagnia di Città della Pieve, giovedì sera a Castiglione del Lago e nelle frazioni.

Le pattuglie hanno controllato 63 persone e 42 veicoli, nel centro abitato e nelle zone periferiche. Il 22enne è stato segnalato alla Prefettura di Perugia come presunto assuntore di sostanze stupefacenti. Le violazioni al Codice della strada accertate hanno portato a sanzioni per 1.984 euro.

Il servizio rientra nel programma di prevenzione dell’Arma contro i reati predatori e la criminalità diffusa. I controlli continueranno nei prossimi giorni, soprattutto nelle zone più frequentate e in periferia.