Città di Castello

Il Città di Castello Pallavolo sabato a San Marino contro la Gemini Med senza l'opposto Bongiorno e con il libero Lensi in dubbio. Si gioca alle 17.30.

di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 16:00

Senza l’opposto Bongiorno e con il libero titolare Lensi in dubbio. Il Città di Castello Pallavolo si presenta così alla trasferta di sabato 28 novembre a San Marino, sul campo della Gemini Med, che in classifica ha 8 punti. Si gioca alle 17.30 alla Palestra Polivalente Casadei.

Bongiorno è ancora fermo per la frattura alle costole rimediata tre settimane fa contro Falconara. I biancorossi arrivano dalla sconfitta interna con la capolista Osimo, una partita che però ha mostrato segnali di recupero della condizione.

Anche questa settimana coach Bartolini ha chiesto un lavoro in più alla squadra. Lo spiega Matteo Mancini, uno dei suoi assistenti: «Abbiamo chiesto a tutti quanti i giocatori di fare qualcosa in più per compensare le assenze, già sabato scorso si è visto un miglioramento che contiamo di vedere in modo molto più proficuo a San Marino».

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Tra i sammarinesi gli osservati speciali sono l’opposto Kohout, il posto 4 Sorcinelli, la scorsa stagione in A2 a Fano, e il centrale Gabellini, in A2 con Ravenna nel 2025-2026. Il libero tifernate Leonardo Cesari punta su una reazione: «Andiamo a San Marino per provare a prendere dei punti, anche se sappiamo che non sarà un’impresa semplice».

Arbitrano Roberta Devotelli ed Elisa Ballatori di Ascoli Piceno. Diretta sul canale YouTube @beachparkvolley.

SAN MARINO: Rondelli, Kohout, Frascio (Benvenuti), Sorcinelli, Gabellini, D’Isidoro, Ricciardi (L1). A disp.: Ceccolini, Conti, Borghesi, Esposito, Mazza, Giri (L2). All. Pascucci.

CITTÀ DI CASTELLO PALLAVOLO: Troiani, Panizzi L., Cappelletti, Conti, Stoppelli, Volpi, Cesari L. (L1). A disp.: Lensi (L2), Cioffi, Celestini, Valenti, Cesari F., Rumori, Panizzi G. All. Bartolini.