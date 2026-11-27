Attualità

Gli aspiranti cuochi della Bufalini di Città di Castello allo stand umbro di Job&Orienta. Nel panel regionale GOL, ITS e 38 borse di dottorato.

di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 14:30

Dalle cucine della Scuola di Arti e Mestieri “G.O. Bufalini” di Città di Castello agli stand della Fiera di Verona. Gli aspiranti cuochi della scuola tifernate sono stati tra i protagonisti della presenza umbra alla 35ª edizione di Job&Orienta, il salone nazionale dedicato a orientamento, scuola, formazione e lavoro, aperto fino a sabato 28 novembre.

Allo stand di Regione Umbria e Arpal Umbria i ragazzi hanno lavorato al fianco di Valentina Alunno, “La contadina contemporanea”, che ha portato la cucina umbra, e quella tifernate in particolare, sul grande schermo e sui social. La preparazione e la degustazione di piatti della tradizione hanno richiamato visitatori da tutta Italia.

La Bufalini ha avuto spazio anche al tavolo istituzionale. Giovedì 26 novembre, nel pomeriggio, la “Scuola delle Regioni” di Tecnostruttura ha ospitato il panel “Giovani, formazione, il lavoro di domani in Umbria. Dagli IeFP agli ITS”. Paola Baldicchi, del consiglio di amministrazione, e il direttore Marco Menichetti hanno parlato del ruolo formativo e sociale dei percorsi di Istruzione e formazione professionale.

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Il panel si è aperto con un videomessaggio dell’assessore regionale allo Sviluppo economico e alle Politiche del lavoro Francesco De Rebotti. Ha elencato i numeri della Regione: oltre 5 milioni di euro per IeFP e ITS nel biennio 2025-2027 e il Programma GOL, dove «l’Umbria è terza in Italia per performance formative». Poi ci sono 3,65 milioni di euro di fondi FSE+ 2021-2027 per 38 nuove borse di dottorato, che servono a trattenere in Umbria i giovani ricercatori. I dettagli li ha illustrati il direttore regionale Adriano Bei.

Il direttore di Arpal Umbria Paolo Sereni ha presentato il monitoraggio di agosto 2026 sulle politiche attive del lavoro, che colloca l’Umbria in una posizione di eccellenza rispetto ai target del Pnrr. Sono intervenuti anche Silvia Ugolini di ITS Umbria Academy e David Ranucci, delegato del rettore dell’Università di Perugia alla didattica, all’innovazione formativa e all’alta formazione. In chiusura l’amministratrice unica di Arpal Umbria, Tiziana Ciprini, ha illustrato la riforma dell’agenzia varata nel 2026 e il suo ruolo nella programmazione del Patto Umbria 2030.