Cronaca

Arrestati ad Amsterdam e Copenaghen quattro cittadini nigeriani indagati dalla Dda di Perugia: secondo l'accusa avrebbero guidato un'organizzazione che importava droga in Umbria e in tutta Italia.

di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 15:15

Centotrentotto importazioni di droga in quattro anni e mezzo, per oltre 1.200 chili stimati. Sono i numeri dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Perugia che ieri, 26 novembre, ha portato all’arresto ad Amsterdam e a Copenaghen di quattro cittadini nigeriani, ritenuti i promotori di un’associazione a delinquere transnazionale.

A eseguire il mandato di arresto europeo, emesso dal gip del Tribunale di Perugia, sono stati i carabinieri del Nucleo investigativo, insieme al personale di FAST Italia nell’ambito della task force European Fugitive Team e con le polizie olandese e danese. Secondo l’accusa, gli indagati sarebbero a vario titolo i vertici di un’organizzazione dedita all’importazione e allo stoccaggio di grandi quantità di stupefacenti in provincia di Perugia e nel resto d’Italia.

Il provvedimento arriva dalle indagini svolte tra giugno 2024 e aprile 2025. Per gli investigatori la rete aveva una struttura stabile: il centro di approvvigionamento sarebbe stato ad Amsterdam, con basi logistiche a Perugia e a Casal di Principe, e con contatti documentati con un esponente di spicco del clan dei Casalesi. La droga sarebbe poi stata distribuita in Umbria, in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto e in Campania.

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Le importazioni documentate vanno dall’ottobre 2020 all’aprile 2025. Nel corso dell’inchiesta sono stati arrestati in flagranza 30 presunti componenti del gruppo e sequestrati in totale 104 chili tra eroina, cocaina ed Mdma. Gli stupefacenti, secondo quanto ricostruito, viaggiavano nascosti nelle ruote di scorta di auto, camper e furgoni, nei bagagli a mano oppure ingeriti da “corrieri ovulatori”, con gravissimi rischi per la loro salute.

La misura è stata disposta nella fase delle indagini preliminari. Come sottolinea la Procura, la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nel processo, nel rispetto della presunzione di innocenza.