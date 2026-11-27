Città di Castello

Lo studio dell'azienda attribuisce quasi tutta la pressione olfattiva a due camini. Progetto da 2,5 milioni in due fasi: la seconda parte entro fine anno e si chiude a giugno 2027.

di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 19:16

Quasi tutta la pressione olfattiva arriva da due soli camini. Lo dice lo studio condotto dalla Landini-Giuntini, che ha valutato anche le ricadute sulle scuole di Piosina, Santo Stefano del Piano e Riosecco e sui centri di Riosecco e Cerbara. Il tema è tornato in consiglio comunale con l’interrogazione della capogruppo di Castello Cambia Emanuela Arcaleni, che ha chiesto conto della situazione dopo le segnalazioni dello scorso agosto, “sicuramente aggravata dalle alte temperature del periodo”.

Arcaleni ha parlato di un “fenomeno estremamente sgradevole”, che tocca anche i quartieri di San Pio e Salaiolo-La Tina, e ha ricordato che la delibera della giunta regionale 947/2025 prevede l’accertamento dell’origine del disturbo e il suo completo abbattimento. “Non si punta il dito contro nessuno”, ha precisato, chiedendo come conciliare le esigenze produttive con quelle dei cittadini. La consigliera ha chiesto anche quali risultati abbia dato la procedura di variazione dell’AIA richiesta dall’azienda per adeguare gli impianti a nuove produzioni, “perché è questo il momento nel quale qualunque realtà produttiva deve presentare un aggiornamento delle strumentazioni per diminuire, se non abbattere, le emissioni”.

A rispondere l’assessore all’Ambiente Mauro Mariangeli. Lo stabilimento è soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, rinnovata dalla Regione Umbria nel 2023. Il Comune partecipa alle conferenze dei servizi con i pareri e le osservazioni di sua competenza e, in quella sede, si è assicurato che l’AIA obblighi il gestore a informare l’ente dell’inizio e della conclusione dei lavori, della messa in esercizio dei nuovi camini, degli esiti delle misurazioni ambientali e di ogni scostamento dal cronoprogramma.

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L’assessore all’Ambiente Mauro Mariangeli in consiglio comunale

Il progetto di adeguamento vale circa 2 milioni e mezzo di euro ed è diviso in due fasi. La prima, completata nel 2024, ha introdotto il trattamento delle emissioni con ionizzazione a plasma freddo e un nuovo camino a circa 45 metri di quota. La seconda riguarda le sorgenti restanti, con plasma freddo e torre di lavaggio: alla fine tutte le principali emissioni odorigene saranno convogliate in due soli camini a 45 metri. I lavori sono stati affidati e partiranno entro fine anno. La conclusione è prevista per giugno 2027, messa in esercizio e collaudo per luglio 2027.

Ad aprile 2026 l’azienda ha allegato alla comunicazione di modifica dell’AIA le linee guida per la valutazione dell’impatto odorigeno. Secondo l’assessore, dai modelli di ricaduta presentati emerge che dopo la fase 1 l’impatto sui recettori è “inferiore rispetto allo scenario previsionale originario”. Dopo le segnalazioni di agosto, ARPA Umbria ha fatto un sopralluogo nello stabilimento, acquisendo la documentazione su segnalazioni, manutenzione e registri delle emissioni. Il Comune, ha aggiunto Mariangeli, è “pronto a sollecitare nelle sedi competenti ulteriori ottimizzazioni tecnologiche” se le verifiche lo renderanno necessario.

Arcaleni ha preso atto con soddisfazione dell’ammissione che il problema esiste e delle soluzioni previste: “Continueremo a monitorare la questione con la speranza che quanto verrà fatto elimini le emissioni odorigene e sia correttamente monitorato da ARPA e dagli uffici tecnici”.