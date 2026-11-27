Arezzo

Il 28 e 29 novembre, nell'ultimo weekend di "Arezzo - Città del Natale", i carabinieri allestiscono il Villaggio Arma tra piazza Madonna del Conforto e piazza della Libertà.

di Michele Tanzi · 27 Novembre 2026, 19:15

Una Maserati MCPura, le auto e le moto storiche dei Radiomobili, una scena del crimine ricostruita e i robot degli artificieri. Sabato 28 e domenica 29 novembre, nell’ultimo fine settimana dell’11ª edizione di “Arezzo – Città del Natale”, i carabinieri portano in centro il “Villaggio Arma”, per far conoscere ai visitatori i reparti e le specialità dell’Arma.

Il percorso parte da piazza Madonna del Conforto, con cinque gazebo in legno, e arriva in piazza della Libertà, dove saranno montati due igloo gonfiabili. Lungo via Ricasoli ci sarà la mostra dei mezzi storici, delle autoradio e delle moto dei Nuclei Radiomobili, insieme alla Maserati in dotazione al Nucleo Radiomobile di Roma.

Spazio anche alla biodiversità con i carabinieri forestali dei reparti di Pieve Santo Stefano e Pratovecchio. Illustreranno la produzione vivaistica e la conservazione delle specie vegetali, con semi, frutti forestali e attrezzi da maniscalco. Si parlerà di incendi boschivi, delle faggete vetuste patrimonio Unesco, di funghi lignicoli e di fototrappole per il monitoraggio della fauna. Il Nucleo Cites di Arezzo esporrà invece reperti sequestrati nei traffici di specie protette.

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In piazza Madonna del Conforto i comandi per la Tutela della salute e del lavoro presenteranno le loro attività ispettive. Il Comando provinciale darà consigli per prevenire truffe agli anziani, violenza di genere, bullismo e cyberbullismo. In piazza della Libertà la Sezione investigazioni scientifiche di Firenze ricostruirà una scena del crimine, mentre gli artificieri antisabotaggio mostreranno robot, droni e tute antiesplosione.

Sabato mattina sono previsti due incontri con gli studenti delle superiori di Arezzo, Bibbiena e San Giovanni Valdarno su violenza di genere, bullismo e cyberbullismo. Domenica alle 11.30 è in programma una conferenza sulle truffe agli anziani, pensata per chi esce dalle messe. In centro, per la sicurezza della manifestazione, ci saranno anche una pattuglia del 4° Reggimento a Cavallo e le squadre operative del 7° Reggimento “Laives”.