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Operatore del pronto soccorso aggredito, il sindaco Secondi: “Episodio grave, piena solidarietà”

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Un operatore del pronto soccorso è stato aggredito mentre era in servizio. La notizia è arrivata al sindaco Luca Secondi, che per prima cosa si è informato sulle sue condizioni di salute e poi gli ha fatto arrivare la sua vicinanza.

“Piena solidarietà”, ha dichiarato il primo cittadino, una solidarietà che ha voluto estendere “a tutti gli operatori sanitari che si trovano ad affrontare le difficoltà del sistema sanitario e a fronteggiare le continue esigenze e le emergenze quotidiane anche in situazioni a dir poco critiche”.

Secondi ha definito l’accaduto “un episodio grave che stigmatizziamo con forza”. E ha rivolto un ringraziamento a chi lavora ogni giorno negli ospedali e nelle strutture sanitarie, “in particolare, come in questo caso, in prima linea al pronto soccorso”.

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