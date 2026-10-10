Il pranzo, la pioggia e un ombrello prestato: Anna Valle incontra il giovane regista Gaspare Damanti

Fuori pioveva forte. Anna Valle aveva appena finito di pranzare in un locale della zona e il cameriere che l’aveva servita le ha prestato il suo ombrello. Quel cameriere era Gaspare Damanti, giovane regista di Selci.

Il giorno dopo l’attrice è tornata per restituirlo. Ne è nata una foto ricordo e uno scambio di auguri, di quelli scaramantici, perché tutti e due hanno un appuntamento importante in questo fine settimana nell’Alta Valle del Tevere.

Anna Valle, ex Miss Italia, è in scena al Teatro degli Illuminati di Città di Castello con “Scandalo”, lo spettacolo scritto da Ivan Cotroneo. La prima di sabato 10 ottobre ha fatto registrare il tutto esaurito e domani, domenica 11, è in programma la replica alle 17.

Per Damanti, invece, è il momento del suo cortometraggio “Il Suono del Silenzio”. Dopo la proiezione al Cinema Astra di San Giustino, accolta bene da pubblico e critica, il corto arriva al Teatro Filarmonica di Selci. Due gli spettacoli in calendario domani: alle 18.45 e alle 19.30.

Una domenica che mette insieme, a pochi chilometri di distanza, il teatro di prosa con un volto noto della televisione e del cinema e il lavoro di un regista del territorio alle prime esperienze dietro la macchina da presa.