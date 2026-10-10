Consiglio comunale, lunedì il question time: dalle mense scolastiche alla piscina, tutte le domande dei consiglieri

L’acqua che continua a filtrare nel parcheggio interrato di piazza delle Tabacchine. I cassonetti sporchi nella zona industriale di Breccione. Il servizio delle mense scolastiche. Sono alcuni dei temi che arriveranno lunedì 12 ottobre in consiglio comunale a Città di Castello, convocato dal presidente Luciano Bacchetta alle 17.30 nella residenza municipale di piazza Gabriotti per un question time.

Si parte dalla scuola. L’assessore ai Servizi educativi Letizia Guerri risponderà al capogruppo della Lega Valerio Mancini su criticità, questionari di gradimento e rispetto degli standard nel servizio di refezione scolastica.

Poi tocca ai lavori pubblici. L’assessore Riccardo Carletti dovrà spiegare a Elsa Rossi e Riccardo Leveque (FdI) perché le infiltrazioni di acqua piovana nel parcheggio delle Tabacchine non si fermano e in che condizioni di sicurezza si trovi la struttura. Carletti risponderà anche ad Andrea Lignani Marchesani (Castello Civica) sulle misure di sicurezza e sulla manutenzione delle fognature in caso di piogge intense, e a Emanuela Arcaleni (Castello Cambia) sulla programmazione dei servizi sportivi di Polisport e sui lavori alla piscina comunale.

Seduta impegnativa anche per l’assessore all’Ambiente Mauro Mariangeli. Prima Luciana Bassini (Gruppo Misto-Azione) sul degrado urbano, poi Tommaso Campagni (FI) sullo stato di fossi e scoline lungo le strade comunali. Più avanti le interrogazioni di Filippo Schiattelli (Unione Civica Tiferno) sui cassonetti e sull’area Sogepu di Breccione, a Trestina, e quella firmata insieme a Roberto Marinelli (Lista Civica Marinelli Sindaco) su verde pubblico, arredo urbano, parchi cittadini ed ex stazione Fcu della Fornace.

Il sindaco Luca Secondi risponderà invece al capogruppo del Pd Gionata Gatticchi su Villa Montesca: come renderla più accessibile al pubblico e valorizzarla dal punto di vista culturale e sociale.

La seduta si potrà seguire in diretta streaming su cittadicastello.consiglicloud.it e sul canale YouTube del Comune.