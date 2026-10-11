Altotevere, Monaldi guarda all’esordio: «Soddisfatto del lavoro, ma dobbiamo ancora crescere»

Domenica 18 ottobre alle 18 la ErmGroup debutta a San Giustino contro Acqui Terme. Il tecnico fa il punto sulla preparazione: battuta in crescita, da migliorare l’intesa al centro.

Manca una settimana all’esordio e in casa ErmGroup Altotevere il lavoro comincia a concentrarsi sulla prima avversaria. Domenica 18 ottobre, alle 18, al palasport di San Giustino arriverà la Negrini Cte Acqui Terme per la giornata inaugurale del girone Bianco di Serie A3 Credem Banca. Mirko Monaldi si avvicina all’appuntamento con fiducia, pur sapendo che alcuni meccanismi devono ancora essere perfezionati.

«Molto soddisfatto, direi», risponde il tecnico quando gli viene chiesto un giudizio sul percorso della squadra. I carichi di lavoro vengono gestiti in funzione del campionato e, insieme a Davide Marra, è già iniziato lo studio delle prime avversarie: ricezione, battuta e sistemi di gioco. Monaldi, però, tiene soprattutto a ciò che accade nella propria metà campo.

«Guarderemo gli avversari, ma soprattutto all’inizio è importante guardare nel nostro campo e far bene le cose che abbiamo preparato. Finora è andata così, quindi partiamo con queste sicurezze».

L’ultima settimana è stata affrontata cercando di riprodurre il lavoro che precede una partita. Da domani ci sarà anche una gara ufficiale a dare un riferimento preciso alla preparazione: sala pesi e allenamenti sul campo saranno organizzati pensando all’appuntamento di domenica. Meno esercizi sui singoli fondamentali, dunque, e più spazio al gioco, continuando a dosare gli sforzi.

È saltato, intanto, l’allenamento congiunto a Terni. Un’occasione in meno per mettere alla prova la squadra, dopo una preparazione nella quale Monaldi ha voluto diversi test proprio per abituare i giocatori al ritmo della gara. Il tecnico sa comunque che qualcosa cambia quando si comincia a giocare per i punti.

«Quando non c’è di mezzo la posta in palio, anche la carica agonistica non può essere uguale», osserva. Nel test casalingo con Terni si era già vista una maggiore intensità, ma sarà il campionato a portare quella tensione che gli allenamenti possono ricreare soltanto in parte. «Avremo una bella componente emotiva sotto questo profilo, ma ci sta».

Sul piano tecnico arrivano segnali positivi dalla battuta, che comincia a essere più incisiva. Resta invece da affinare l’intesa al centro, anche se negli ultimi giorni si sono visti progressi. Il primo tempo richiede precisione e un accordo immediato tra palleggiatore e attaccante: la velocità dell’azione lascia poco spazio alle correzioni.

«È la palla più complicata in quanto è la più rapida e non ha margini di errore», spiega Monaldi. Anche gli altri attacchi hanno bisogno di aggiustamenti, ma sulle palle più alte una traiettoria imprecisa si riesce a gestire meglio. Al centro il lavoro deve proseguire: «Questa settimana si sono visti progressi anche nei primi tempi. Occorre tuttavia di più».

Questo non impedisce al tecnico di pensare che proprio da quel fondamentale possano arrivare buone risposte già all’esordio. Gli è capitato altre volte: una difficoltà affrontata in allenamento può trovare soluzione in partita, quando l’attenzione cresce. Molto dipenderà anche dalla qualità della ricezione e dalla capacità della squadra di capire ciò che succede durante il gioco.

«Le partite bisogna non solo prepararle, ma anche leggerle, dentro e fuori dal campo». È il richiamo con cui Monaldi accompagna l’Altotevere verso la prima domenica di campionato.