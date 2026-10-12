Fighille, torna la Marcia del Bambino: quest’anno il viaggio di Ulisse

Seconda edizione dell’iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Fighille insieme al Comune, alla scuola elementare e alla Pro Loco di Citerna

Un viaggio attraverso la fantasia, la scoperta e la storia di uno dei personaggi più conosciuti della letteratura. A Fighille torna la Marcia del Bambino, giunta alla sua seconda edizione, e quest’anno il filo conduttore sarà “Il viaggio di Ulisse”.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di coinvolgere i più piccoli attraverso un percorso fatto di gioco, partecipazione e scoperta, utilizzando la figura di Ulisse e le sue avventure come spunto per vivere insieme una nuova esperienza.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Fighille, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Citerna, la scuola elementare di Fighille e la Pro Loco di Citerna.

Dopo il debutto dello scorso anno, la Marcia del Bambino torna quindi a coinvolgere la comunità di Fighille, con i bambini ancora una volta al centro dell’iniziativa.

Un appuntamento che mette insieme scuola, associazioni e istituzioni e che punta soprattutto a creare un momento di condivisione e socialità, trasformando la cultura e la fantasia in un’esperienza da vivere insieme.

Il tema scelto per questa seconda edizione, “Il viaggio di Ulisse”, accompagnerà i partecipanti alla scoperta di un mondo fatto di incontri, prove, avventure e nuovi orizzonti.

Un modo semplice e coinvolgente per continuare a costruire una manifestazione dedicata ai bambini e alla comunità, valorizzando allo stesso tempo il ruolo delle associazioni e della scuola nella vita di Fighille.