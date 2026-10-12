UNITRE Città di Castello, al via il nuovo anno accademico: cultura, formazione e socialità

Oltre 100 associati all’inaugurazione. Giovedì 15 ottobre torna la “Lezione del giovedì” dedicata al neorealismo

È ripartito con una partecipazione importante il nuovo Anno Accademico 2026-2027 dell’UNITRE di Città di Castello APS. L’inaugurazione ufficiale si è svolta sabato 3 ottobre, iniziando con la celebrazione della Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria Maggiore e proseguendo al Ristorante Green con l’assemblea ordinaria e il momento conviviale, al quale hanno preso parte oltre 100 associati.

Alla giornata sono intervenuti anche l’assessore Benedetta Calagreti e, a sorpresa, il sindaco Luca Secondi, che ha voluto portare personalmente il saluto dell’Amministrazione e sottolineare l’importanza del lavoro svolto dall’associazione.

Un inizio che racconta bene lo spirito dell’UNITRE: non soltanto lezioni e corsi, ma anche occasioni di incontro, partecipazione e condivisione.

Tra gli appuntamenti della prima settimana ha riscosso particolare interesse la “Lezione del giovedì” dell’8 ottobre, secondo incontro del progetto “La stagione del neorealismo”. Protagonista è stata la regista e autrice tifernate Elena Giogli, che ha accompagnato i partecipanti alla scoperta del cinema neorealista attraverso immagini e filmati.

Alla lezione ha preso parte anche un gruppo di studenti del Liceo “Plinio il Giovane”, creando così un interessante momento di confronto tra generazioni diverse accomunate dall’interesse per la cultura e per la storia del cinema italiano.

Il programma dell’UNITRE prosegue ora con una nuova settimana ricca di appuntamenti.

Lunedì 12 ottobre sono in programma Tai Chi, disegno e pittura e il Club della lettura.

Martedì 13 spazio a educazione motoria, A.F.A., inglese di primo e secondo livello e spagnolo.

Mercoledì 14 tornano avviamento al Pilates e Tai Chi.

Giovedì 15 è prevista educazione motoria.

Venerdì 16 ottobre il calendario propone A.F.A., l’incontro “La poesia è accessibile a tutti?” con Piero Taverniti e, alle 16.30, “Cittadinanza digitale” con Romano Vibi.

Particolarmente atteso anche il prossimo appuntamento con la “Lezione del giovedì”, fissato per giovedì 15 ottobre alle ore 16. Sarà il terzo incontro del progetto “La stagione del neorealismo” e vedrà protagonista Mauro Silvestrini, che parlerà de “I film del neorealismo”.

Un calendario che conferma la varietà della proposta dell’UNITRE, capace di mettere insieme attività motorie, lingue, arte, letteratura, cinema e nuovi strumenti digitali.