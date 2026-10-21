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CASO SOGEPU, CASTELLO CAMBIA “Avevamo ragione a difendere la partecipata dagli interessi privati”

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Ora la priorità è restituire alla collettività il pieno controllo del ciclo dei rifiuti”

Per Castello Cambia, che da anni denuncia le criticità delle scelte compiute intorno alla partecipata pubblica e si batte per la tutela del patrimonio collettivo, quanto sta emergendo nel procedimento giudiziario a carico dell’ex AU Goracci e del capo di ECE, sig. Granieri, rappresenta un importante riconoscimento della fondatezza delle questioni da sempre sollevate.

«Sentire che nelle aule di giustizia trovano riscontro e assumono finalmente tutta la loro rilevanza questioni che sosteniamo da anni è motivo di profonda soddisfazione e ci consegna una rinnovata assunzione di responsabilità che continueremo ad onorare come abbiamo fatto sempre: difendere il patrimonio dei cittadini, la trasparenza delle scelte amministrative e la natura pubblica di un servizio essenziale.” Le richieste del PM per tutti i soggetti coinvolti, fino all’interdizione dall’attività per il socio privato ECE, indicano un quadro probatorio pesante e complesso che riguarda e mette in crisi le scelte gestionali più importanti fatte in SOGEPU negli ultimi anni.

Oggi diventa un obiettivo politico e amministrativo irrinunciabile la proposta, da noi sempre sostenuta, del recupero integrale alla sfera pubblica della gestione di un settore fondamentale delle politiche ambientali come il ciclo dei rifiuti. Oggi, dopo le decine di atti portati in Consiglio comunale, che hanno ricevuto troppo spesso dagli amministratori di allora e di oggi, risposte minimizzanti e una sostanziale negazione dei problemi, non siamo più soltanto noi a porre quelle domande.

Oggi, oltre l’ente comunale, è la stessa SOGEPU ad aver avanzato in sede giudiziaria una richiesta di risarcimento dei danni per una cifra non inferiore a 25 milioni di euro. Si pone allora una domanda alla quale l’ex sindaco Bacchetta e gli attuali amministratori comunali non possono più sottrarsi: chi aveva ragione? Ha ragione il CDA di Sogepu?

Ha ragione Castello Cambia, che chiedeva trasparenza, denunciava le criticità e metteva in guardia rispetto alle conseguenze di quelle scelte? Oppure chi, per anni, ha sostenuto che tutto fosse regolare e che le nostre preoccupazioni fossero prive di fondamento?

Sulle responsabilità penali e civili, saranno i giudici a pronunciarsi, ma le responsabilità politiche hanno una loro autonomia e non possono essere rinviate all’esito definitivo dei processi: chi ha governato, chi ha esercitato funzioni di indirizzo e controllo, chi ha approvato o difeso quelle scelte deve oggi spiegare ai cittadini le ragioni del proprio operato, senza rifugiarsi nella speranza dell’oblio o nel silenzio, come troppo spesso hanno fatto anche le forze politiche.

Roberto Colombo, Coordinatore

Emanuela Arcaleni, Capogruppo Castello Cambia

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Città di Castello, nasce il museo del tartufo: 200 pezzi per raccontare la storia dei “cavatori”

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Saverio Bianconi, 72 anni, ha raccolto vanghini, bilance, libri antichi e curiosità legate alla cerca. Alcuni reperti saranno esposti al Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato CITTÀ DI CASTELLO – C'è il primo vanghino con cui ha iniziato a cercare tartufi, quando ancora la ricerca si poteva fare anche con il maiale. Ci sono vecchie bilance, bisacce, attrezzi ormai introvabili, libri ingialliti e persino oggetti recuperati casualmente nei boschi. Tutto raccolto in una stanza che, con il tempo, è diventata qualcosa di più di una semplice collezione privata: un piccolo museo dedicato al mondo del tartufo e alla storia dei suoi cavatori. A metterlo insieme è stato Saverio Bianconi, 72 anni, una vita legata al prezioso tubero e alla cultura della cerca. A Città di Castello, territorio dove la tradizione del tartufo è profondamente radicata, Bianconi ha trasformato una passione in uno spazio capace di raccontare un mestiere, le sue tecniche e soprattutto le tante storie che gli ruotano attorno. Sono oltre 200 i pezzi raccolti nella sala della sua residenza e del laboratorio. Un percorso didattico nel quale trovano posto le diverse varietà di tartufo, le informazioni sui territori di crescita e gli strumenti utilizzati dai cavatori nel corso degli anni. Il museo è nato quasi per caso. Tutto è partito dal ritrovamento di una pagina dedicata al tartufo all'interno di un erbario cinquecentesco del Mattioli. Da quel momento l'idea ha iniziato a prendere forma e quella che era una piccola stanza dell'azienda si è progressivamente riempita di oggetti, testi e testimonianze. «C'è il mio primo vanghino – racconta Bianconi con orgoglio – quando ho iniziato e la ricerca si poteva fare sia con il cane che con il maiale». Tra gli oggetti più curiosi c'è anche quella che Bianconi considera una vera e propria affettatrice da primato, acquistata anni fa in un mercatino a Sansepolcro. E poi i ritrovamenti più insoliti: un tartufo cresciuto dentro una chiocciolina, un altro sviluppatosi all'interno di un ramo secco e persino un paio di occhialini riemersi dal terreno durante uno scavo nella zona di Lama, dove nel 1944 era precipitato un aereo tedesco. Non mancano i documenti. Tra i testi custoditi nella collezione c'è anche la prima monografia sul tartufo di Vittadini. Pagine che raccontano quanto sia lunga la storia del rapporto tra l'uomo e questo particolare frutto del bosco. Il piccolo museo nasce quindi anche con l'idea di conservare una memoria che rischierebbe altrimenti di andare perduta. La “cerca e cavatura del tartufo” è diventata patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco e rappresenta ancora oggi, nell'Alto Tevere, una tradizione vissuta da centinaia di persone. «Ora che sono in pensione, mi dichiaro un pensionato del tartufo – dice Bianconi – e sto riguardando quello che è dentro questo ambiente. Ogni giorno riaffiorano ricordi indelebili legati a questo mondo». Una parte di questa raccolta uscirà ora dalla stanza che l'ha custodita per anni. Alcuni dei pezzi saranno infatti protagonisti della 46ª edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, in programma a Città di Castello il 31 ottobre e 1° novembre, 7-8 novembre e 14-15 novembre. L'inaugurazione è prevista sabato 31 ottobre alle 16.30, con la presenza del sindaco di Alba Alberto Gatto. Un incontro pensato anche per rafforzare il rapporto tra l'Alta Valle del Tevere e il Piemonte, due territori accomunati dalla cultura della...

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