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“Una bellezza asciutta”: al Circolo Tifernate la poesia di Michele Sabatini

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Giovedì 22 ottobre il quarto appuntamento della quarta edizione del “Circolo della Poesia”, tra versi, letture e dialogo con l’autore

CITTÀ DI CASTELLO – La poesia torna protagonista al Circolo Tifernate, Accademia degli Illuminati, con il quarto appuntamento della quarta edizione del “Circolo della Poesia”.

L’appuntamento è per giovedì 22 ottobre alle 18.30 e avrà al centro “Una bellezza asciutta”, la raccolta di poesie pubblicata nel 2025 da Bertoni Editore, prima opera di Michele Sabatini.

A dialogare con l’autore sarà Enrico Tribbioli, poeta, scrittore e giornalista umbro, mentre le poesie saranno accompagnate dalle letture di Aliana Baldicchi.

Sabatini, classe 1977, è originario di Montefalco, dove vive, e lavora come consulente per la comunicazione, dividendosi professionalmente tra l’Umbria e Roma. Nel corso degli anni ha sviluppato anche una significativa esperienza nel campo dei progetti editoriali e della promozione culturale: organizza il festival Capalbio Libri e l’Orbetello Book Prize – Maremma Tuscany Coast e collabora con l’ufficio marketing territoriale, cultura e turismo dell’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino”.

La scrittura poetica è arrivata presto, quando aveva vent’anni, da autodidatta. Poi una lunga pausa, prima di tornare ai versi con quella che oggi è diventata la sua prima raccolta.

L’incontro tifernate sarà quindi anche l’occasione per conoscere il percorso personale e letterario che ha portato alla nascita di “Una bellezza asciutta”, attraverso il confronto diretto con l’autore e le letture dei suoi testi.

A portare i saluti saranno Gregorio Anastasi, presidente del Circolo Tifernate, e Catia Cecchetti, curatrice dell’iniziativa.

L’evento è realizzato dal Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati in collaborazione con il Comune di Città di Castello – Assessorato alle Politiche culturali, con il patrocinio della Regione Umbria – Assemblea legislativa.

I posti sono limitati ed è quindi necessaria la prenotazione.

Info e prenotazioni: ilcircolodellapoesia@circolotifernate.it339 7203829.

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