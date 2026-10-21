Monte Santa Maria Tiberina, il Comune mette in locazione l’ex ristorante-pizzeria

Pubblicato un avviso pubblico per l’affidamento dell’immobile comunale: modalità e requisiti sono indicati nella procedura
MONTE SANTA MARIA TIBERINA – Un immobile comunale torna sul mercato con l’obiettivo di trovare un nuovo utilizzo. Il Comune di Monte Santa Maria Tiberina ha pubblicato un avviso pubblico per la locazione dell’immobile comunale “ex ristorante-pizzeria”.
La procedura è aperta e riguarda l’affidamento in locazione della struttura, per la quale gli interessati potranno presentare la propria partecipazione secondo le modalità e i requisiti indicati nell’avviso.
Tutta la documentazione relativa alla procedura, comprese le condizioni, i requisiti richiesti e le modalità per presentare la domanda, è disponibile sul portale istituzionale del Comune di Monte Santa Maria Tiberina.
Un’opportunità, dunque, per chi fosse interessato a prendere in gestione l’immobile e a riportarlo a una nuova attività, contribuendo anche alla valorizzazione del patrimonio comunale.
Per conoscere nel dettaglio termini, requisiti e modalità di partecipazione, è necessario fare riferimento all’avviso ufficiale pubblicato dall’amministrazione comunale.