Morra, 51 anni di Sagra della Castagna: tre giorni tra sapori, arte e tradizione

Dal 23 al 25 ottobre il borgo torna a festeggiare l’autunno con mostre, musica, antichi mestieri, spettacoli e passeggiate nei boschi
CITTÀ DI CASTELLO – A Morra l’autunno ha il profumo delle castagne, ma anche quello delle tradizioni che continuano a vivere grazie a una comunità che, anno dopo anno, torna a ritrovarsi. Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre torna infatti la Sagra della Castagna, arrivata alla sua 51ª edizione, con un programma che mette insieme gastronomia, arte, musica e cultura.
Si parte venerdì 23 ottobre con l’inaugurazione ufficiale all’oratorio di San Crescentino, dove sarà aperta anche la 26ª edizione di morrArte, la mostra di arte contemporanea curata da Mario Fondacci e promossa dall’associazione Artisti a Scuola. Quest’anno protagonista sarà l’artista Federica Gradassi Tondini, in un percorso che conferma la volontà di portare l’arte anche fuori dai tradizionali circuiti espositivi.
Durante tutti e tre i giorni non mancheranno gli stand gastronomici, con le castagne proposte in diverse preparazioni e i piatti della tradizione morreggiana. Un’occasione per stare insieme, mangiare e ritrovare quei sapori che fanno parte della storia del paese.
Spazio anche alla memoria con “Ricordi…amo il passato”, il museo che raccoglie oggetti e testimonianze degli usi e dei costumi del territorio, curato con passione da Elvira e Aurelia Nicasi.
La musica sarà una delle protagoniste del fine settimana. Sabato sera, nella Pieve Santa Maria, si esibirà il Coro Polifonico Sancte Michael di Castiglion Fiorentino, diretto da Sabrina Tanganelli.
Domenica sarà invece dedicata soprattutto alla scoperta del territorio. Una passeggiata accompagnerà i partecipanti nei boschi attorno al borgo, immersi nei colori dell’autunno. Sempre sul tema “Alla scoperta della natura” sarà presente un allestimento curato dal Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Assisi.
Le vie di Morra ospiteranno inoltre gli artigiani, chiamati a raccontare attraverso il loro lavoro gli antichi mestieri praticati un tempo. A rendere ancora più vivace la giornata saranno gli artisti di strada.
Nel pomeriggio spazio anche ai più piccoli e alle famiglie con Willy Wonka nel mondo del cioccolato, a cura della scuola di danza Academy Ballet, e con la Nova Musica Rock Band, formata dagli allievi della scuola di musica Novamusica.
La giornata proseguirà alla Pieve Santa Maria con il Coro Polifonico Voce Versa, accompagnato dalla pianista Chiara Innocentini e dall’handpan di Luca Girelli, con la direzione del maestro Maurizio Poesini.
Ogni sera, infine, l’aperitivo sarà accompagnato dalla musica dei DJ set, per completare l’atmosfera di festa.
La Sagra della Castagna di Morra resta così un appuntamento che va oltre la semplice festa gastronomica. È un pezzo di storia della frazione, un momento nel quale tornano insieme persone, ricordi e tradizioni. Cinquantuno anni dopo la prima edizione, Morra continua a raccontarsi attraverso i suoi sapori e le sue storie, offrendo a chi arriva da fuori la possibilità di scoprire un borgo che in autunno mostra uno dei suoi volti più belli.
L’appuntamento è dunque a Morra dal 23 al 25 ottobre 2026.