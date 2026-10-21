Search
SportUmbria

Fabio Moscatelli nuovo commissario regionale Csain Umbria: con lui Nicola Ugolini

Data:

Svolta ai vertici dell’ente di promozione sportiva. Il dirigente ternano, con oltre quarant’anni di esperienza, avrà il compito di rilanciare e potenziare l’attività in tutta la regione

UMBRIA – Un nuovo assetto per lo Csain Umbria, con l’obiettivo di dare nuovo impulso alle attività sportive su tutto il territorio regionale. È Fabio Moscatelli il nuovo commissario straordinario con funzioni di presidente regionale dei Centri Sportivi Aziendali e Industriali.

Una nomina che arriva dopo oltre quarant’anni di esperienza nel mondo dello sport, prima come tecnico e poi come dirigente. Moscatelli ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente del Coni Umbria ed è attualmente consigliere regionale della Federtennis Umbria. È inoltre presidente provinciale dell’Ansmes Terni.

Insieme a lui entra nella nuova struttura regionale Nicola Ugolini, nominato vicecommissario regionale. Contestualmente Moscatelli assume anche l’incarico di commissario provinciale Csain per la provincia di Perugia.

La scelta è stata voluta dal presidente nazionale dello Csain, Salvatore Spinella, e condivisa dal direttivo, proprio in considerazione dell’esperienza maturata dal dirigente ternano e del lavoro svolto in tanti anni di attività sportiva.

L’obiettivo dichiarato è quello di potenziare la presenza e le iniziative dello Csain in tutta l’Umbria, attraverso una struttura che possa valorizzare le realtà sportive del territorio e favorire una maggiore partecipazione.

«È un grande onore per me rappresentare in Umbria un ente di promozione sportiva importante come il Csain – ha detto Moscatelli – e ringrazio il presidente Salvatore Spinella e con lui anche Giovanni Scordo ed il Clt, per la stima e la fiducia nei miei confronti».

Il nuovo commissario regionale guarda già al lavoro da fare insieme a Ugolini: «Lavoreremo con la passione che ci ha sempre contraddistinto, per favorire lo sviluppo dello sport della nostra terra».

Una nuova fase, dunque, per lo Csain in Umbria, affidata a due dirigenti chiamati a mettere esperienza e conoscenza del territorio al servizio del rilancio dell’attività dell’ente.

Commenti
Previous article
Gaza, le immagini di Alberto Barelli tornano a Città di Castello: nasce il calendario GAZAWI 2027
Next article
Premio Letterario Castello, vent’anni di parole: quattro giorni tra libri, arte e spettacolo

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Città di Castello, nasce il museo del tartufo: 200 pezzi per raccontare la storia dei “cavatori”

Redazione Redazione -
Saverio Bianconi, 72 anni, ha raccolto vanghini, bilance, libri antichi e curiosità legate alla cerca. Alcuni reperti saranno esposti al Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato CITTÀ DI CASTELLO – C'è il primo vanghino con cui ha iniziato a cercare tartufi, quando ancora la ricerca si poteva fare anche con il maiale. Ci sono vecchie bilance, bisacce, attrezzi ormai introvabili, libri ingialliti e persino oggetti recuperati casualmente nei boschi. Tutto raccolto in una stanza che, con il tempo, è diventata qualcosa di più di una semplice collezione privata: un piccolo museo dedicato al mondo del tartufo e alla storia dei suoi cavatori. A metterlo insieme è stato Saverio Bianconi, 72 anni, una vita legata al prezioso tubero e alla cultura della cerca. A Città di Castello, territorio dove la tradizione del tartufo è profondamente radicata, Bianconi ha trasformato una passione in uno spazio capace di raccontare un mestiere, le sue tecniche e soprattutto le tante storie che gli ruotano attorno. Sono oltre 200 i pezzi raccolti nella sala della sua residenza e del laboratorio. Un percorso didattico nel quale trovano posto le diverse varietà di tartufo, le informazioni sui territori di crescita e gli strumenti utilizzati dai cavatori nel corso degli anni. Il museo è nato quasi per caso. Tutto è partito dal ritrovamento di una pagina dedicata al tartufo all'interno di un erbario cinquecentesco del Mattioli. Da quel momento l'idea ha iniziato a prendere forma e quella che era una piccola stanza dell'azienda si è progressivamente riempita di oggetti, testi e testimonianze. «C'è il mio primo vanghino – racconta Bianconi con orgoglio – quando ho iniziato e la ricerca si poteva fare sia con il cane che con il maiale». Tra gli oggetti più curiosi c'è anche quella che Bianconi considera una vera e propria affettatrice da primato, acquistata anni fa in un mercatino a Sansepolcro. E poi i ritrovamenti più insoliti: un tartufo cresciuto dentro una chiocciolina, un altro sviluppatosi all'interno di un ramo secco e persino un paio di occhialini riemersi dal terreno durante uno scavo nella zona di Lama, dove nel 1944 era precipitato un aereo tedesco. Non mancano i documenti. Tra i testi custoditi nella collezione c'è anche la prima monografia sul tartufo di Vittadini. Pagine che raccontano quanto sia lunga la storia del rapporto tra l'uomo e questo particolare frutto del bosco. Il piccolo museo nasce quindi anche con l'idea di conservare una memoria che rischierebbe altrimenti di andare perduta. La “cerca e cavatura del tartufo” è diventata patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco e rappresenta ancora oggi, nell'Alto Tevere, una tradizione vissuta da centinaia di persone. «Ora che sono in pensione, mi dichiaro un pensionato del tartufo – dice Bianconi – e sto riguardando quello che è dentro questo ambiente. Ogni giorno riaffiorano ricordi indelebili legati a questo mondo». Una parte di questa raccolta uscirà ora dalla stanza che l'ha custodita per anni. Alcuni dei pezzi saranno infatti protagonisti della 46ª edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, in programma a Città di Castello il 31 ottobre e 1° novembre, 7-8 novembre e 14-15 novembre. L'inaugurazione è prevista sabato 31 ottobre alle 16.30, con la presenza del sindaco di Alba Alberto Gatto. Un incontro pensato anche per rafforzare il rapporto tra l'Alta Valle del Tevere e il Piemonte, due territori accomunati dalla cultura della...

“Perché la gente non va più a votare?” 

Redazione Redazione -
A Perugia un confronto sull’astensionismo e sulla crisi della...

Madonna del Latte, il settore giovanile torna a regime: Lorenzo Angelini è il nuovo responsabile

Redazione Redazione -
Quattro squadre e il ritorno della Juniores dopo dieci...

Castello Bufalini apre in notturna: sabato visita speciale tra giardini e sale della torre

Redazione Redazione -
Apertura straordinaria dalle 18 alle 22 in occasione della...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Città di Castello, nasce il museo del tartufo: 200 pezzi per raccontare la storia dei “cavatori”

Città di Castello 0
Saverio Bianconi, 72 anni, ha raccolto vanghini, bilance, libri antichi e curiosità legate alla cerca. Alcuni reperti saranno esposti al Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato CITTÀ DI CASTELLO – C'è il primo vanghino con cui ha iniziato a cercare tartufi, quando ancora la ricerca si poteva fare anche con il maiale. Ci sono vecchie bilance, bisacce, attrezzi ormai introvabili, libri ingialliti e persino oggetti recuperati casualmente nei boschi. Tutto raccolto in una stanza che, con il tempo, è diventata qualcosa di più di una semplice collezione privata: un piccolo museo dedicato al mondo del tartufo e alla storia dei suoi cavatori. A metterlo insieme è stato Saverio Bianconi, 72 anni, una vita legata al prezioso tubero e alla cultura della cerca. A Città di Castello, territorio dove la tradizione del tartufo è profondamente radicata, Bianconi ha trasformato una passione in uno spazio capace di raccontare un mestiere, le sue tecniche e soprattutto le tante storie che gli ruotano attorno. Sono oltre 200 i pezzi raccolti nella sala della sua residenza e del laboratorio. Un percorso didattico nel quale trovano posto le diverse varietà di tartufo, le informazioni sui territori di crescita e gli strumenti utilizzati dai cavatori nel corso degli anni. Il museo è nato quasi per caso. Tutto è partito dal ritrovamento di una pagina dedicata al tartufo all'interno di un erbario cinquecentesco del Mattioli. Da quel momento l'idea ha iniziato a prendere forma e quella che era una piccola stanza dell'azienda si è progressivamente riempita di oggetti, testi e testimonianze. «C'è il mio primo vanghino – racconta Bianconi con orgoglio – quando ho iniziato e la ricerca si poteva fare sia con il cane che con il maiale». Tra gli oggetti più curiosi c'è anche quella che Bianconi considera una vera e propria affettatrice da primato, acquistata anni fa in un mercatino a Sansepolcro. E poi i ritrovamenti più insoliti: un tartufo cresciuto dentro una chiocciolina, un altro sviluppatosi all'interno di un ramo secco e persino un paio di occhialini riemersi dal terreno durante uno scavo nella zona di Lama, dove nel 1944 era precipitato un aereo tedesco. Non mancano i documenti. Tra i testi custoditi nella collezione c'è anche la prima monografia sul tartufo di Vittadini. Pagine che raccontano quanto sia lunga la storia del rapporto tra l'uomo e questo particolare frutto del bosco. Il piccolo museo nasce quindi anche con l'idea di conservare una memoria che rischierebbe altrimenti di andare perduta. La “cerca e cavatura del tartufo” è diventata patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'Unesco e rappresenta ancora oggi, nell'Alto Tevere, una tradizione vissuta da centinaia di persone. «Ora che sono in pensione, mi dichiaro un pensionato del tartufo – dice Bianconi – e sto riguardando quello che è dentro questo ambiente. Ogni giorno riaffiorano ricordi indelebili legati a questo mondo». Una parte di questa raccolta uscirà ora dalla stanza che l'ha custodita per anni. Alcuni dei pezzi saranno infatti protagonisti della 46ª edizione del Salone Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato, in programma a Città di Castello il 31 ottobre e 1° novembre, 7-8 novembre e 14-15 novembre. L'inaugurazione è prevista sabato 31 ottobre alle 16.30, con la presenza del sindaco di Alba Alberto Gatto. Un incontro pensato anche per rafforzare il rapporto tra l'Alta Valle del Tevere e il Piemonte, due territori accomunati dalla cultura della...

© 2024 Primo Piano Notizie