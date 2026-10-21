Premio Letterario Castello, vent’anni di parole: quattro giorni tra libri, arte e spettacolo

Dal 22 al 25 ottobre Città di Castello celebra la ventesima edizione del premio. In vent’anni quasi 10 mila autori coinvolti. Tra gli ospiti Marcello Veneziani, Daniela Poggi e Piermaria Cecchini
CITTÀ DI CASTELLO – Vent’anni di libri, di storie, di autori arrivati da tutta Italia e anche dall’estero. Il Premio Letterario Castello raggiunge un traguardo importante e sceglie di festeggiarlo tornando al centro della città, nei luoghi della cultura e della memoria.
Dal 22 al 25 ottobre Città di Castello ospiterà infatti la ventesima edizione della manifestazione promossa dall’Associazione culturale Tracciati Virtuali. Quattro giornate che porteranno il premio nelle scuole, in biblioteca, al Teatro degli Illuminati e nel Complesso di San Domenico, con incontri, presentazioni, la tradizionale cerimonia di premiazione e il ritorno degli autori che negli anni hanno contribuito alla sua storia. Testo incollato
I numeri raccontano meglio di qualsiasi celebrazione la strada percorsa. In vent’anni sono arrivate al Premio 5.290 opere di narrativa, tra romanzi e raccolte di racconti, 4.172 raccolte poetiche e 1.140 saggi, per un totale di 9.832 autori provenienti dalle diverse regioni italiane e da numerosi Paesi.
Un patrimonio costruito edizione dopo edizione, con l’obiettivo di mettere in relazione chi scrive, chi legge e chi la cultura la vive ogni giorno.
Si parte dalla scuola
Il programma si apre giovedì 22 ottobre alle 11, al Liceo Classico di Città di Castello, con un appuntamento dedicato agli studenti e agli insegnanti. Sarà presentata la rivista letteraria Il Luogo dei Libri, pensata come strumento per parlare di lettura, scrittura e ruolo della cultura nella società contemporanea.
Venerdì 23 ottobre, alle 18, sarà invece la Biblioteca comunale “G. Carducci” a ospitare la presentazione di Giotto – Storie di San Francesco, volume di Alessandro Masi, segretario generale della Società Dante Alighieri, e della storica dell’arte Chiara Barbato.
Un appuntamento che intreccia arte, storia e tradizione francescana e che vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Maurizio Terzetti, Michela Botteghi, Giancarlo Martinelli e Antonio Vella.
Sabato la cerimonia del ventennale
Il momento centrale sarà sabato 24 ottobre alle 16 al Teatro degli Illuminati, con la cerimonia di premiazione della ventesima edizione.
Saranno annunciati i vincitori delle tre sezioni storiche – Narrativa, Poesia e Saggistica – scelti tra i dieci finalisti di ciascuna categoria.
Sul palco saliranno anche alcuni dei protagonisti che hanno accompagnato il percorso del premio. Tra gli ospiti della giornata ci sarà Marcello Veneziani, al quale verrà assegnato il premio del Club Cavallo Italia, nuovo partner della manifestazione.
Saranno inoltre premiati i vincitori della sezione speciale dedicata a “I Borghi più belli d’Italia”.
Alla cerimonia sono attesi rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali e locali.
Domenica il ritorno degli autori
La conclusione del ventennale sarà affidata a una giornata dal forte valore simbolico.
Domenica 25 ottobre alle 10, nella Chiesa della Carità e nel Chiostro di San Domenico, torneranno a Città di Castello gli autori vincitori delle passate edizioni, insieme ai componenti della giuria e alle istituzioni.
Sarà un incontro tra memoria e futuro, accompagnato dagli attori Piermaria Cecchini e Daniela Poggi e dalle musiche del maestro Giulio Rondoni al violoncello.
Perché il senso di questi vent’anni, alla fine, è anche questo: non soltanto premiare un libro o un autore, ma costruire nel tempo una comunità intorno alle parole.
«Il Premio Letterario Castello – hanno sottolineato il sindaco Luca Secondi e l’assessore alla Cultura Michela Botteghi – guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici», con la convinzione che la letteratura continui a essere uno strumento per interpretare il presente, creare relazioni e custodire la memoria.
Un percorso che, come ha ricordato la dirigente scolastica Marta Boriosi, ha assunto negli anni un ruolo di rilievo nazionale, coinvolgendo anche generazioni di studenti.
A chiudere la presentazione è stato Antonio Vella, direttore generale del Premio, insieme ad Andrea Vella e Alice Forasiepi, con un ringraziamento a tutti coloro che in questi vent’anni hanno contribuito a far crescere una manifestazione che porta il nome di Città di Castello.
Info: www.premioletterariocastello.it