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Vivi Altotevere, Carbonaro saluta: risoluzione consensuale con i bianconeri

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Le strade di Giuseppe Carbonaro e del Vivi Altotevere Sansepolcro si separano. A muoversi per primo è stato il giocatore, che ha chiesto la risoluzione del contratto. La società biturgense ha dato il via libera.

Un addio che non era nei piani del club. Il Vivi Altotevere lo fa capire chiaramente nella nota ufficiale: la richiesta è stata accolta «con dispiacere», ma senza mettersi di traverso davanti alla volontà del ragazzo.

Separazione consensuale, quindi, e nessuna frizione. La dirigenza bianconera ha anzi voluto rendere merito a Carbonaro per quanto dato durante la sua permanenza a Sansepolcro: impegno, professionalità e attaccamento alla maglia, le tre voci sottolineate dal club.

Per lui ora si apre una nuova fase della carriera, con gli auguri della sua ex squadra. Per il Vivi Altotevere, invece, una casella da riempire in vista dei prossimi impegni di campionato.

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