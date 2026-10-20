Sansepolcro, il mercato del sabato si sposta per B.E.V.I.

Sabato 24 ottobre i banchi saranno trasferiti temporaneamente in viale Diaz
SANSEPOLCRO – Cambia, solo per una giornata, la collocazione del mercato settimanale del sabato a Sansepolcro.
In occasione di “B.E.V.I. – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane”, in programma nel centro storico, il mercato di sabato 24 ottobre 2026 sarà trasferito temporaneamente in viale Diaz, nell’area normalmente utilizzata per il mercato del martedì.
I banchi saranno disposti nel tratto compreso tra l’incrocio con Piazza della Repubblica e l’intersezione con via XX Aprile.
Lo spostamento riguarda esclusivamente la giornata di sabato 24 ottobre. L’amministrazione comunale invita quindi cittadini e visitatori a tenere conto della modifica nella consueta organizzazione del mercato.