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Sansepolcro, il mercato del sabato si sposta per B.E.V.I.

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Sabato 24 ottobre i banchi saranno trasferiti temporaneamente in viale Diaz

SANSEPOLCRO – Cambia, solo per una giornata, la collocazione del mercato settimanale del sabato a Sansepolcro.

In occasione di “B.E.V.I. – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane”, in programma nel centro storico, il mercato di sabato 24 ottobre 2026 sarà trasferito temporaneamente in viale Diaz, nell’area normalmente utilizzata per il mercato del martedì.

I banchi saranno disposti nel tratto compreso tra l’incrocio con Piazza della Repubblica e l’intersezione con via XX Aprile.

Lo spostamento riguarda esclusivamente la giornata di sabato 24 ottobre. L’amministrazione comunale invita quindi cittadini e visitatori a tenere conto della modifica nella consueta organizzazione del mercato.

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