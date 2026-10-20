Arezzo, alcol ai minorenni e dipendenti senza formazione: blitz in due locali del centro

Uno dei due locali dovrà restare chiuso. Almeno finché il titolare non nominerà il responsabile della sicurezza, una figura che avrebbe dovuto esserci da tempo e che invece mancava.

È finito così il fine settimana di due esercizi del centro storico di Arezzo, passati al setaccio dai carabinieri. Non solo quelli della Compagnia cittadina: con loro c’erano anche il Nas di Firenze e l’Ispettorato del lavoro di Arezzo. Hanno guardato le cucine, i banconi e la posizione di chi ci lavora. E qualcosa non tornava ovunque.

I dipendenti, per cominciare. In tutti e due i locali nessuno li aveva formati sui rischi del mestiere, come invece prevede la legge. Per questo i titolari sono stati denunciati. In un caso, appunto, mancava anche il responsabile della prevenzione: da qui la sospensione dell’attività.

Poi il cibo. I militari hanno portato via circa dodici chili di prodotti alimentari. Le ammende arrivano quasi a 6mila euro.

Ma la cifra che pesa di più è un’altra. Per le violazioni sul lavoro sono scattate sanzioni amministrative per oltre 46mila euro.

E non è finita. In entrambi i locali sono stati serviti alcolici a ragazzi che non avevano ancora 18 anni. Una multa da 333,30 euro a testa.

Per i due titolari il procedimento è appena all’inizio, nella fase delle indagini preliminari. Fino a una sentenza definitiva vanno considerati innocenti.