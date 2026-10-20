Ottobre Rosa, gli ospedali di Città di Castello e Gubbio-Gualdo Tadino si illuminano di rosa

L’iniziativa della USL Umbria 1 per richiamare l’attenzione sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce del tumore al seno

ALTO TEVERE – Una luce rosa per ricordare quanto la prevenzione sia importante. In occasione della Giornata mondiale per la lotta contro il tumore al seno, gli ingressi principali degli ospedali di Città di Castello e Gubbio-Gualdo Tadino si sono illuminati di rosa.

Un gesto simbolico promosso dalla USL Umbria 1 per richiamare l’attenzione sulla salute femminile e, soprattutto, sull’importanza della diagnosi precoce nella lotta contro il tumore della mammella.

La campagna di sensibilizzazione ha coinvolto anche il personale delle strutture aziendali di Senologia, che ha indossato una spilla con il caratteristico nastro rosa, diventato nel tempo il simbolo internazionale della prevenzione e della lotta contro il tumore al seno.

Un’iniziativa semplice, ma dal forte valore comunicativo: ricordare che prendersi cura della propria salute significa anche non rimandare i controlli e aderire ai percorsi di prevenzione.

L’Ottobre Rosa diventa così anche in Umbria un momento per aumentare la consapevolezza, sostenere le donne e mantenere alta l’attenzione su una patologia che può essere affrontata con maggiore efficacia quando viene individuata precocemente.

La luce rosa che ha illuminato gli ospedali di Città di Castello e Gubbio-Gualdo Tadino vuole essere proprio questo: un messaggio rivolto a tutte le donne e alla comunità, perché la prevenzione resta uno degli strumenti più importanti per la tutela della salute.