Alla Biblioteca Carducci il “Cerchio delle donne”: maternità, allattamento e confronto

L’iniziativa promossa da USL Umbria 1 e Comune di Città di Castello ha riunito donne e operatori per parlare di maternità, salute e benessere

CITTÀ DI CASTELLO – Uno spazio per incontrarsi, parlare e condividere esperienze. È stato questo il significato de “Il cerchio delle donne”, l’iniziativa organizzata alla Biblioteca comunale “G. Carducci” di Città di Castello in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento materno.

L’appuntamento, promosso da USL Umbria 1 in collaborazione con il Comune di Città di Castello, ha visto una partecipazione numerosa e sentita, confermando l’interesse per un momento di confronto dedicato alla maternità, all’allattamento e, più in generale, al benessere delle donne.

A organizzare l’incontro sono state le ostetriche del Punto nascita e del Consultorio dell’Alto Tevere, che hanno accompagnato il confronto mettendo al centro l’esperienza delle donne e l’importanza di poter contare su servizi capaci di ascoltare e accompagnare le famiglie nei diversi momenti della maternità.

Un’occasione quindi non soltanto informativa, ma anche di relazione e condivisione, nella quale il tema della salute è stato affrontato partendo dalle esperienze concrete e dai bisogni delle donne.

Per la USL Umbria 1 erano presenti Marina Cecci e Lucia Puletti, della Direzione di Presidio dell’ospedale di Città di Castello. Per l’amministrazione comunale hanno partecipato le assessore Benedetta Calagreti, con delega alle Politiche sociali, e Michela Botteghi, assessora alle Politiche culturali.

La scelta della Biblioteca Carducci come sede dell’iniziativa ha dato inoltre un significato particolare all’appuntamento, portando un tema legato alla salute e alla maternità all’interno di uno spazio pubblico aperto alla comunità.

Un momento di confronto che si inserisce nel lavoro dei servizi territoriali e che richiama l’importanza di costruire una rete attorno alle donne, alle madri e alle famiglie, mettendo insieme competenze sanitarie, istituzioni e comunità.