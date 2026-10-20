B.E.V.I., Sansepolcro si prepara a due giorni dedicati alle eccellenze del vino italiano

Sabato 24 e domenica 25 ottobre torna Borgo Eccellenze Vinicole Italiane. In gara anche cinque realtà dell’Alta Valle del Tevere. Attesi circa cento produttori

SANSEPOLCRO – Due giorni per raccontare il vino italiano, ma anche per valorizzare Sansepolcro e il territorio della Valtiberina. È questo lo spirito della seconda edizione di B.E.V.I. – Borgo Eccellenze Vinicole Italiane, in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre.

L’evento, presentato ieri mattina nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi, nasce dalla collaborazione tra il Comune di Sansepolcro, il produttore e ideatore Tommaso Inghirami, il sommelier di fama mondiale Luca Gardini e il presidente di AIS Toscana Cristiano Cini.

Tra le novità di questa seconda edizione c’è la presenza di cinque aziende dell’Alta Valle del Tevere tosco-umbra, impegnate nella produzione di vini rossi e bianchi. Una scelta che si lega a uno degli obiettivi dichiarati della manifestazione: iniziare a costruire una nuova attenzione anche attorno alla possibile vocazione vitivinicola della Valtiberina.

«Fino a oggi, nessuno aveva creduto in una Valtiberina a vocazione vitivinicola», ha spiegato Inghirami, sottolineando le caratteristiche del clima pre-appenninico e di un territorio che, secondo i promotori, può avere terreni da valorizzare anche attraverso la coltivazione della vite.

Il programma sarà diviso tra città e ospitalità. Sabato sarà soprattutto il centro storico di Sansepolcro a vivere l’appuntamento, con iniziative legate al mondo del vino. Domenica, invece, il B.E.V.I. si sposterà al Borgo Palace Hotel, dove saranno protagoniste circa cento cantine provenienti da diverse regioni italiane.

«Abbiamo tanta Toscana – ha spiegato Cristiano Cini – con Brunello di Montalcino, Chianti Classico e Bolgheri, ma anche importanti realtà piemontesi e alcune curiosità, come la Basilicata».

A sottolineare la crescita della manifestazione è stato anche Luca Gardini, che ha curato la selezione delle cantine. Ogni produttore presenterà tre varietà dei propri vini e nel corso della giornata sono previsti anche momenti di approfondimento.

Particolarmente atteso il programma delle masterclass, con protagonisti il Podere della Civettaja, un confronto tra Toscana e Piemonte e il Guado al Tasso della famiglia Antinori.

Non mancheranno inoltre riconoscimenti a due importanti realtà del panorama enologico italiano: Marchesi Antinori e Mascarello Giuseppe e Figlio.

Per l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Fabrizio Innocenti, dall’assessore Francesca Mercati e dal consigliere delegato Luca Ciavattini, B.E.V.I. rappresenta un appuntamento capace di unire qualità, cultura del vino e promozione turistica, con una particolare attenzione alla valorizzazione del centro storico di Sansepolcro.