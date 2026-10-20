Sansepolcro, Halloween si festeggia al Borgo: il 31 ottobre una giornata tra spettacoli, maschere e divertimento

SANSEPOLCRO – Il centro storico di Sansepolcro si prepara a cambiare volto per una giornata all’insegna di Halloween. Sabato 31 ottobre torna infatti “Borgo in Halloween 2026”, iniziativa pensata per coinvolgere bambini, famiglie e adulti.
Il programma porterà nelle vie del centro il tradizionale “Dolcetto o scherzetto?”, mentre Piazza Torre di Berta ospiterà il Baby Circus. Non mancheranno inoltre gli spettacoli itineranti, pensati per accompagnare il pubblico tra le strade del Borgo.
La festa guarderà però anche ai più grandi, con la possibilità di vivere il centro storico tra shopping, musica, aperitivi e cene a tema organizzate dai locali della città.
L’iniziativa è promossa dal Centro Commerciale Naturale di Sansepolcro, Confcommercio e Confesercenti, con la partecipazione del Comune di Sansepolcro.
Una giornata per vivere il centro storico in modo diverso, tra costumi, animazione e atmosfera da brividi. L’appuntamento è per sabato 31 ottobre: meglio iniziare a pensare al travestimento.