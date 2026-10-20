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San Giustino, tavoli pronti per il primo Torneo regionale di tennis tavolo

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In via degli Alfieri questo fine settimana si gioca sul serio. La palestra del TT Amicis Altotevere ospita il primo Torneo regionale di tennis tavolo, messo in calendario dal Comitato regionale della Fitet. Si parte sabato 24 ottobre nel pomeriggio, si chiude domenica 25 dopo una giornata intera di partite.

Chi vuole può entrare e guardare. Anzi, la società ci conta.

Luigi Carletti, il presidente, non lo nasconde. «Ospitare un torneo regionale è un grande impegno, ma anche una bella soddisfazione», dice. E ricorda cosa c’è dietro: uno spazio di gioco grande e organizzato, squadre maschili e femminili che competono nei campionati nazionali e regionali, una scuola aperta a chiunque voglia mettersi alla prova.

Il cruccio, però, è sempre lo stesso. Il tennis tavolo è disciplina olimpica, ma in televisione quasi non passa. E così finisce per essere considerato uno sport di serie B. «Ci auguriamo di avere una buona presenza non solamente di atleti, ma anche di appassionati e curiosi», spiega Carletti, «di vedere uno sport olimpico che non ha spazio televisivo e che pertanto troppe volte è visto come uno sport minore».

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