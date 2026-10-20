La musica incontra la solidarietà: concerto di beneficenza a Sansepolcro

Venerdì 23 ottobre alla Chiesa di San Francesco il concerto promosso dal Rotary Club Sansepolcro Piero della Francesca. Raccolta fondi per acquistare tablet destinati ai reparti pediatrici

SANSEPOLCRO – La musica come occasione di incontro, ma anche come strumento concreto di solidarietà. È questo lo spirito del concerto di beneficenza in programma venerdì 23 ottobre, alle ore 21, nella Chiesa di San Francesco a Sansepolcro.

L’iniziativa è promossa dal Rotary Club Sansepolcro Piero della Francesca e vedrà protagonista la Società Filarmonica dei Perseveranti, diretta dal maestro Andrea Marzà.

Una serata che unirà musica e impegno sociale, con un programma dedicato a grandi autori come Gershwin e Puccini.

L’ingresso sarà a offerta libera e il ricavato verrà destinato a un progetto distrettuale finalizzato all’acquisto di tablet da destinare ai reparti di pediatria e neuropsichiatria degli ospedali.

Un appuntamento che vuole quindi andare oltre il semplice momento musicale, trasformando la partecipazione del pubblico in un aiuto concreto per i più piccoli e per le strutture che li accompagnano nel percorso di cura.

La cittadinanza è invitata a partecipare.