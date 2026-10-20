ErmGroup Altotevere, Bellucci: «Nei momenti difficili siamo rimasti uniti»

Il palleggiatore dopo il 3-1 ad Acqui Terme: «Alla prima giornata vince chi sbaglia meno»

A San Giustino non c’è stato bisogno di presentarlo. Alessandro Bellucci lì ci era venuto tante volte, sempre da avversario. Domenica invece ha giocato la sua prima partita con la maglia della ErmGroup Altotevere, all’esordio in Serie A3. E l’ha vinta: 3-1 sulla Negrini Cte Acqui Terme.

Lui, palleggiatore classe ’97, la mette giù senza giri di parole. «Sapevamo che la prima sarebbe stata dura. Certi meccanismi non sono ancora oliati e allora vince chi gioca meno peggio, chi sbaglia meno».

Qualche sbaglio c’è stato, soprattutto nel terzo set. L’Altotevere era avanti, con un buon vantaggio per gran parte del parziale. Poi un calo, e il set se n’è andato. «Contro Acqui non puoi permettertelo», ammette. «Ma siamo stati bravi a restare uniti e a riprendere subito in mano la partita».

Nel quarto set si è visto. La squadra è rientrata con un filo di rabbia, è scappata subito e non ha più dato spazio agli avversari.

Il bottino più pesante l’hanno portato a casa Simone Marzolla, 29 punti, e Matteo Maiocchi, 22 punti e premio di migliore in campo. Specie quando c’era da chiudere i palloni più delicati. «Da palleggiatore, in quei momenti cerchi chi è più in palla quel giorno», racconta Bellucci. «Però ha vinto il gruppo. Bravi tutti, loro due un po’ di più».

La vittoria se la sono goduta, dice. Ma è già tempo di pensare a Cantù, prossima trasferta. I lombardi arrivano dalla sconfitta di Mantova e avranno voglia di rifarsi. «Qualche ingranaggio va ancora sistemato», chiude il regista. «Ma il potenziale di questa squadra è importante».