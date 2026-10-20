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Halloween al Centro Commerciale Castello: il 31 ottobre arriva la magia di Hogwarts

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Un pomeriggio dedicato ai bambini tra spettacoli, giochi, sfide, trucchi e un vero “Diploma da Mago”

CITTÀ DI CASTELLO – Bacchette, mantelli e un pizzico di magia. Il 31 ottobre il Centro Commerciale Castello di Città di Castello si prepara a festeggiare Halloween con un pomeriggio dedicato soprattutto ai più piccoli, trasformandosi per qualche ora in una sorta di Hogwarts.

L’appuntamento è in programma dalle 15.30 alle 19.00, con un programma pensato per coinvolgere bambini e famiglie attraverso giochi, spettacoli e attività a tema.

Nel corso del pomeriggio ci saranno spettacoli di magia, giochi e sfide incantate, fino al momento del “Diploma da Mago”, pensato per rendere ancora più speciale l’esperienza dei partecipanti.

Non mancheranno inoltre il truccabimbi, gli incantesimi e la possibilità di scattare una foto ricordo al Binario 9¾, per portarsi a casa un ricordo della giornata.

L’iniziativa punta quindi a creare un’atmosfera particolare in occasione di Halloween, con attività pensate per permettere ai bambini di divertirsi e alle famiglie di trascorrere insieme un pomeriggio diverso dal solito.

L’appuntamento è al Centro Commerciale Castello di Città di Castello, sabato 31 ottobre, dalle 15.30 alle 19.00.

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