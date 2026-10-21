Sansepolcro, giovani protagonisti di “RI-GENER-AZIONI”: sabato una giornata tra creatività, scuola e partecipazione

Dagli Orti del Bastione allo Skate Park del Campaccio, un percorso costruito insieme agli studenti di IPSIA Buitoni e Liceo Giovagnoli

SANSEPOLCRO – Mettere i giovani al centro, non soltanto come destinatari di un progetto, ma come protagonisti veri del percorso. È questo lo spirito di “RI-GENER-AZIONI”, l’iniziativa che sabato 24 ottobre porterà a Sansepolcro una giornata dedicata alla creatività, all’inclusione e alla partecipazione.

Il progetto nasce dal lavoro di Focus Crew APS e Floema APS e ha coinvolto direttamente ragazze e ragazzi del territorio, in particolare gli studenti dell’IPSIA Buitoni e quelli degli indirizzi Architettura e Ambiente e Grafica del Liceo Giovagnoli. Un coinvolgimento che ha permesso ai giovani di contribuire concretamente alla costruzione delle attività, mettendo idee, capacità e sensibilità a disposizione della comunità.

La giornata comincerà alle 10 agli Orti del Bastione, curati e gestiti da Floema APS. Dalle 10.30 alle 12.30 spazio a un laboratorio creativo aperto a ragazze e ragazzi.

Dopo la pausa pranzo, alle 14, partirà la Street Parade “Follow your soul”, che accompagnerà i partecipanti dagli Orti fino allo Skate Park del Campaccio. Qui, alle 15, prenderà ufficialmente il via la festa.

Il pomeriggio sarà costruito attorno a diversi momenti di confronto e creatività. Alle 15.30 è previsto il laboratorio “Follow kindness and inclusion”, mentre alle 16 sarà presentato ufficialmente il progetto, ripercorrendo le tappe che hanno portato alla sua realizzazione, le difficoltà affrontate e il ruolo che i giovani possono avere nella vita associativa e nella costruzione della comunità.

Ci sarà spazio anche per la scuola, con “Il Progetto e la Scuola”, momento dedicato alle testimonianze e alle impressioni degli insegnanti che hanno accompagnato i ragazzi nel percorso.

Poi toccherà direttamente ai giovani prendere la parola con l’Open Mic “Follow your voice”: uno spazio pensato per raccogliere voci, esperienze e punti di vista delle ragazze e dei ragazzi protagonisti dell’iniziativa.

La chiusura sarà affidata alla musica, con il DJ set di Barone, prima dei saluti finali previsti alle 18.30.

Più che una semplice giornata di eventi, RI-GENER-AZIONI prova così a raccontare un modo diverso di stare insieme e di vivere il territorio: attraverso la scuola, le associazioni, gli spazi della città e soprattutto attraverso il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni.

Il progetto è stato realizzato grazie al bando “Siete Presente. Giovani e associazionismo. Ed. 2026”, nell’ambito del progetto “Giovanisì – Spazi di crescita”, promosso da Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.

L’appuntamento di sabato sarà quindi anche un momento di restituzione pubblica di un percorso costruito insieme. E l’invito è rivolto a tutta la città: per conoscere il progetto, ma soprattutto per vedere da vicino cosa può nascere quando ai giovani viene data la possibilità di partecipare davvero.