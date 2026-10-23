PieveClassica 2027– prime anticipazioni e prime date confermate

Gualazzi 23 gennaio, Mastrini 29 gennaio, Bungaro 12 febbraio, Joy Garrison 19 marzo. Anteprima lirica 18

dicembre con Il marito disperato di Donizetti.

Raphael Gualazzi – 23.01 Maurizio Mastrini – 29.01

Bungaro – 12.02 Joy Garrison – 19.03

Pieve Santo Stefano (AR), 23 ottobre 2026 — L’Associazione Coro Altotiberino annuncia la XIII edizione di

Pieve Classica, sotto la guida di presidente Caterina Seri e vicepresidente Luca Gradi, che firmano insieme la

direzione artistica, con il patrocinio del Comune di Pieve Santo Stefano.

In tredici edizioni, Pieve Classica ha costruito un’identità riconoscibile: non una semplice vetrina, ma un

lavoro paziente di ricerca e relazione con gli artisti. La rassegna seleziona percorsi coerenti, voci che sanno

abitare il teatro come spazio intimo, scritture che uniscono tradizione e sperimentazione, artisti disponibili a

fermarsi, a raccontarsi, a lavorare con il territorio.

Prime date confermate di una stagione che andrà dal 23 gennaio al 7 maggio 2027 (11 serate), apertura 23

gennaio con Raphael Gualazzi, a seguire il pianista Maurizio Mastrini il 29 gennaio, il cantautore Bungaro il

12 febbraio e la cantante soul jazz USA Joy Garrison il 19 marzo.

Il calendario completo è in fase di completamento e sarà pubblicato entro pochi giorni. In quell’occasione

verranno communicate anche le modalità per l’acquisto dei biglietti e degli abbonamenti.

Pieve Classica 27 avrà un’anteprima il 18 dicembre 2026 con l’opera lirica “Il marito disperato” di Gaetano

Donizetti, interpretata dagli allievi del Conservatorio Morlacchi di Perugia guidati dalla docente Maria Grazia

Pittavini. La data recupera una serata della stagione 2026 che fu rinviata per cause di forza Maggiore.

La Stagione 2027 è abbinata a Faust Cardinali, artista italo-francese tornato in Valtiberina dopo decenni a

Parigi, che ha recentemente aperto L’Archivio di Faust in Piazza del Comune a Pieve Santo Stefano. Le sue

opere accompagneranno l’immagine di tutte le serate in programma.

Teatro Comunale Papini fino a 150 posti. Direzione artistica congiunta: Caterina Seri e Luca Gradi.

“Il nostro tratto distintivo è la ricerca: non inseguiamo mode, cerchiamo artisti che abbiano qualcosa da

dire e un modo unico per dirlo. Pieve Classica è un luogo dove la musica si ascolta da vicino, in un teatro

di 150 posti dove il rapporto con l’artista è diretto.”

Caterina Seri — Presidente Ass. Coro Altotiberino

“Gualazzi il 23 gennaio, Mastrini il 29 gennaio in solo, Bungaro il 12 febbraio e Joy Garrison il 19 marzo

sono quattro sguardi diversi sulla musica come arte. Li abbiamo scelti per coerenza, non per genere.

L’anteprima lirica del 18 dicembre con Il marito disperato di Donizetti, affidato agli allievi del Morlacchi

di Perugia di Maria Grazia Pittavini, e il segno di Faust Cardinali completano un disegno tra classico e

contemporaneo.”

