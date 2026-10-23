Anghiari, tornano i Centogusti dell’Appennino: tre giorni tra sapori, tradizione e territorio

Dal 30 ottobre al 1° novembre la kermesse dedicata alle eccellenze dell’Appennino. A novembre spazio anche alla Festa di San Martino e dei Bringoli

ANGHIARI – L’autunno ad Anghiari torna a profumare di prodotti della terra, tradizione e cucina. Dal 30 ottobre al 1° novembre il centro storico ospiterà una nuova edizione de I Centogusti dell’Appennino, la manifestazione dedicata alle produzioni e alle eccellenze gastronomiche dell’Appennino.

Una kermesse che mette insieme qualità dei prodotti, cultura del territorio e convivialità, con protagonisti agriturismi, aziende e realtà legate all’enogastronomia. L’obiettivo, ancora una volta, è raccontare un territorio attraverso quello che produce e attraverso quei sapori che rappresentano una parte importante della sua identità.

La manifestazione propone infatti un incontro tra buongusto, tradizione e cultura, valorizzando le produzioni locali e le attività che ogni giorno contribuiscono a mantenere vivo il rapporto tra agricoltura, territorio e turismo.

Il primo appuntamento è dunque fissato per l’ultimo fine settimana di ottobre, con Anghiari pronta ad accogliere visitatori alla ricerca dei sapori tipici della stagione e delle eccellenze dell’Appennino.

Ma il calendario autunnale non si fermerà ai Centogusti. Il 14 e 15 novembre sarà infatti la volta della 44ª Festa di San Martino e dei Bringoli, altro appuntamento ormai tradizionale per Anghiari, dedicato a uno dei piatti simbolo della cucina locale.

Due fine settimana diversi ma accomunati dalla stessa idea: mettere al centro il territorio, le sue produzioni e quelle tradizioni che continuano a rappresentare un elemento importante della vita della comunità.

Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali ufficiali della manifestazione I Centogusti dell’Appennino.